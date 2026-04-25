Техеран: САЩ търсят начин да се измъкнат от войната

САЩ търсят начин "да се измъкнат" от войната, "запазвайки достойнството си", заяви говорител на Министерството на отбраната на Иран днес, на фона на очакваното възобновяване на иранско-американските мирни преговори с посредничеството на Пакистан, предаде Франс прес.

“Нашата военна мощ сега е доминиращата сила и врагът търси начин да спаси достойнството си и да се измъкне от блатото на войната, в което е затънал“, каза говорител на министерството, цитиран от новинарската агенция ИСНА.

Очаква се американските пратеници да пристигнат днес в Исламабад, но няма гаранции за провеждането преки преговори с иранската делегация, която пристигна в пакистанската столица снощи - две седмици след първите преговори между двете враждуващи страни, отбелязва АФП.

(БТА)