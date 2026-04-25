IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 34

Техеран: САЩ търсят начин да се измъкнат от войната

Нашата военна мощ сега е доминиращата сила, заяви говорител на Министерството на отбраната на Иран

25.04.2026 | 14:39 ч.
Снимка: Ройтерс

САЩ търсят начин "да се измъкнат" от войната, "запазвайки достойнството си", заяви говорител на Министерството на отбраната на Иран днес, на фона на очакваното възобновяване на иранско-американските мирни преговори с посредничеството на Пакистан, предаде Франс прес. 

“Нашата военна мощ сега е доминиращата сила и врагът търси начин да спаси достойнството си и да се измъкне от блатото на войната, в което е затънал“, каза говорител на министерството, цитиран от новинарската агенция ИСНА.

Очаква се американските пратеници да пристигнат днес в Исламабад, но няма гаранции за провеждането преки преговори с иранската делегация, която пристигна в пакистанската столица снощи - две седмици след първите преговори между двете враждуващи страни, отбелязва АФП. 
(БТА)

 

Тагове:

войната в Иран Пакистан САЩ
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem