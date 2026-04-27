Европа отделя повече пари за въоръжение, отколкото по време на Студената война

Европа е била движещата сила зад увеличението на глобалните военни разходи през 2025 г., като инвестициите в отбрана в части от континента са нараснали по-бързо от всякога "от края на Студената война" на фона на конфликта в Украйна и промяната в политиката на САЩ, която тласна държавите към превъоръжаване.

Според нов доклад на базирания в Стокхолм институт за изследвания в областта на сигурността SIPRI, публикуван в понеделник, глобалните военни разходи са се увеличили с 2,9% в реално изражение, достигайки рекордните 2,887 трилиона долара миналата година, но най-силният растеж идва от Европа, където разходите са се увеличили с 14%, достигайки 864 милиарда долара.

Полша, страната с най-високи военни разходи в НАТО като дял от БВП, беше сред най-бързо развиващите се инвеститори на континента и се класира сред 15-те най-големи държави в света.

За разлика от това, военните разходи на САЩ са намалели със 7,5% в сравнение с 2024 г., до голяма степен защото не е одобрена нова военна помощ за Украйна, за разлика от предишни години.

SIPRI заяви, че растежът в Централна и Западна Европа е най-бързият от края на комунистическата епоха, докато разходите на европейските членове на НАТО като цяло са се увеличили по-бързо от всякога от 1953 г. насам.

"Увеличението отразява нарастващата геополитическа нестабилност в региона, свързана главно с войната между Русия и Украйна и несигурността относно гаранциите за сигурност, предоставени от САЩ на европейските членове на Организацията на Северноатлантическия договор (НАТО)", се казва в доклада.

Полша оглавява класацията

Според доклада, Полша се откроява с увеличаване на военните си разходи с 23%, до 46,8 милиарда долара, или 4,5% от БВП - най-високият дял в НАТО през 2025 г. Класирана на 14-то място в света по дела на военните разходи в БВП, Полша планира да го увеличи допълнително, до 4,8%, през 2026 г.

Белгия регистрира най-голямото увеличение сред страните, споменати в класацията, като военните разходи се увеличават с 59% до 14,5 милиарда долара, докато разходите на Испания се увеличават с 50% до 40,2 милиарда долара, надхвърляйки 2% от БВП за първи път от 1994 г.

Германия също отбелязва значително увеличение на разходите, с 24% до 114 милиарда долара, превръщайки се в четвъртия по големина военен разход в света.

Русия увеличи военните си разходи до 190 милиарда долара, което се равнява на 7,5% от БВП, докато Украйна увеличи разходите си до 84,1 милиарда долара, което представлява 40% от БВП.

SIPRI заяви, че военните разходи като дял от БВП са достигнали рекордни нива както в Украйна, така и в Русия.

Отвъд Европа

През 2025 г. 32-те държави-членки на НАТО са похарчили общо 1,581 трилиона долара за своите военни, което представлява 55% от световните военни разходи.

Петте държави с най-високи военни разходи - Съединените щати, Китай, Русия, Германия и Индия - са представлявали 58% от общия размер за света.

Съединените щати остават най-големият военен разход в света с 954 милиарда долара, въпреки спада от 7,5%, докато Китай е увеличил разходите си със 7,4%, достигайки приблизително 336 милиарда долара.