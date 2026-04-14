Зеленски е в Берлин, подписа с Германия ново споразумение за отбрана

Украинският президент Володимир Зеленски е на посещение в Германия, където ще се срещне с канцлера Фридрих Мерц.

Двете страни подписаха ново споразумение за сътрудничество в областта на отбраната, издигайки отношения си до стратегическо партньорство.

Споразумението разширява военното сътрудничество между двете страни, като Берлин обещава допълнителна подкрепа в ключови области, включително противовъздушна отбрана, оръжия с голям обсег, дронове и боеприпаси.

"Сега, повече от всякога, искаме да се учим един от друг“, каза германският канцлер Фридрих Мерц по време на пресконференция, добавяйки, че двете страни са се споразумели за множество области на сътрудничество, включително съвместно производство на дронове.

Споразумението включва и меморандум за разбирателство между министерствата на отбраната на двете страни относно електронния обмен на военни данни. Мерц каза, че няколко допълнителни споразумения за сътрудничество са били подписани в същия ден.

Отбранителен сектор

Този ход идва на фона на по-широкия стремеж на Киев за задълбочаване на отбранителните партньорства в чужбина и разширяване на бързо развиващата се вътрешна оръжейна индустрия.

През последните седмици Украйна осигури споразумения за сътрудничество в областта на отбраната с три страни от Персийския залив, а в края на март подписа 10-годишно споразумение за сигурност с България.

Отбранителният сектор на Украйна се разшири значително от началото на пълномащабното нахлуване на Русия, като страната разработва дронове и системи за електронна война.

По-рано през 2025 г. украинският президент Зеленски обяви планове за износ на отбранителни технологии и откриване на производствени линии в страни партньори.

Оттогава Киев подписа споразумения за съвместно разработване и производство с множество чуждестранни партньори, а украинските отбранителни фирми привлякоха нови инвестиции в чужбина.

Германия остава един от най-големите спонсори на Украйна в Европа от 2022 г. насам, предоставяйки военно оборудване и финансова помощ.

Петролопроводът "Дружба“

От своя страна Зеленски коментира, че петролопроводът, по който руски петрол преминава през Украйна към Унгария и Словакия, и който беше повреден при атаки на Москва, ще бъде пуснат отново в експлоатация до края на април.

"Що се отнася до петролопровода, както обещахме, той ще бъде ремонтиран до края на април - не изцяло, но достатъчно, за да функционира“, каза Зеленски пред журналисти в Берлин.

Състоянието на тръбопровода беше основен източник на напрежение между Зеленски, който настоява всички държави от ЕС да спрат да купуват руска енергия, и отиващия си унгарски премиер Виктор Орбан.

Орбан, който поддържаше добри отношения с руския президент Владимир Путин, въпреки руската инвазия в Украйна, претърпя болезнена изборна загуба в неделя, с което приключи 16-годишното му управление.

Той превърна Украйна в основна тема на предизборната си кампания.

Неговият наследник Петер Мадяр обаче, макар да обещава нова ера в унгарската политика, също се противопоставя на предоставянето на Киев на ускорен път за присъединяване към 27-членния съюз.

Зеленски призова за разговори с Мадяр, когото поздрави в неделя вечерта, часове след затварянето на избирателните секции.

"Готови сме за среща. Веднага щом новият министър-председател е готов“, каза Зеленски от Берлин.