Германия трансформира индустрията си от коли към отбраната

Германия преоткрива себе си като оръжейна фабрика. Докато автомобилната индустрия и тежкото производство отслабват, Берлин насочва фабрики, работници и капитал към превъоръжаването на Европа.

С разпадането на експортния ѝ модел Германия преминава от автомобили към оръдия - и се опитва да превърне индустриалния спад в бум в отбраната.

В продължение на десетилетия страната играеше ролята на индустриален двигател на Европа, но сега е в най-дългия си период на стагнация от Втората световна война насам, докато се бори с конкуренцията от Китай и спад в търсенето. Промяната е толкова рязка, колкото и кризата: пренастройване на индустриалната база като арсенал на Запада.

Поредица от данни разкриват колко силно е разклатен старият модел. Всеки месец около 15 000 работни места изчезват от германското производство, включително в някога доминиращия автомобилен сектор, според правителствени данни.

Mercedes-Benz отчита спад от 49% в печалбата за 2025 г., докато Volkswagen - вторият по големина автомобилен производител в света - съобщава, че печалбата му е спаднала с 44% за същия период и обявява планове да съкрати 50 000 работни места в Германия до 2030 г.

Дори водещи марки като Porsche отчитат шокиращи загуби, като оперативната печалба се срива с 98% спрямо 2024 г., която вече е една от най-слабите години в съвременната ѝ история.

Голяма част от тежестта в германската икономика вече се поема от сектора на услугите, който съставлява около 70% от икономическата продукция, макар че индустрията все още представлява 20% - а до една пета от всички услуги са свързани с индустриални компании като автомобилните производители.

С отслабването на гаранциите за сигурност от страна на САЩ и ускореното превъоръжаване на Европа, Берлин се позиционира като гръбнак на отбранителната индустрия на континента.

Автомобилната индустрия преминава през труден период заради глобалния спад, геополитическите рискове и нарастващата конкуренция от Китай, казва Клаус Розенфелд, главен изпълнителен директор на Schaeffler - един от водещите световни доставчици на автомобилни компоненти, произвеждащ всичко от силови агрегати до лагери - и вече нововъзникващ играч в отбранителния сектор.

В същото време последните регулаторни промени в Германия и Европейския съюз подобряват достъпа до капиталовите пазари за отбранителните компании, докато огромни държавни поръчки и публични схеми за финансиране отключват почти 1 трилион евро за отбрана, движени от опасенията от руска експанзия и все по-враждебната глобална среда.

В индустриалните региони на Германия производствени линии, които някога задвижваха износното чудо на страната, се пренастройват към машините на европейското превъоръжаване.

Правителството подкрепя този процес. Подходът на Берлин не е да възстанови старата икономика, а да я замени. Неизползваните производствени мощности и нарастващият брой съкратени квалифицирани работници се насочват към единствения сектор, който продължава да се разширява в мащаб.

Volkswagen води разговори с израелски компании с цел да започне производство на компоненти за системата „Железен купол“ до 2027 г. Редица компании са добавили трети смени, за да произвеждат оръжия и боеприпаси за Украйна. Ракети-прехващачи Patriot, дълго време изцяло американски продукт, скоро ще се произвеждат и в Германия, за да отговорят на нарастващото търсене.

Почти 90% от европейския рисков капитал, инвестиран в отбранителни технологии, се насочва към германски компании, според правителствени данни.

„Европа трябва да може да се защитава и това означава изграждане на силна индустрия за сигурност и отбрана, на която можем да разчитаме“, казва икономическият министър Катерина Райхе.

