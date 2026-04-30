В Гърция предлагат 4-дневна работна седмица, но със същото заплащане

В Гърция социалистите предлагат 4-дневна работна седмица при запазване на действащите сега заплати.

Социалистическата партия ПАСОК внесе за обсъждане в парламента предложение за преминаване на 4-дневна работна седмица, като задължително условие е запазване на заплащането, предаде кореспондентът на БНР

Според лидера на социалистите Никос Андрулакис дългата и изтощителна работна седмица реално води до намаляване качеството на производството и се отразява на семейния живот на работещите.

Предлага се работната седмица да не надвишава 35 работни часа.

Министърът по труда Карамеос коментира, че гръцката икономика не може да поеме намаляване на работните часове и това ще доведе до фалиране на фирми.

Опозицията се аргументира с примери от други европейски страни, които са въвели пилотно тази система на труд.

Според експертите програмата 4-дневна работна седмица може да се приложи успешно в непроизводствени фирми, докато в самото производство намаляването на работната седмица ще доведе до неизпълнение на обема, загуби и сигурни фалити.

Според коментар на института по трудова заетост трябва да се въведат норми, които да позволяват на работодателите да се договарят със служителите за обема на заетост през седмицата.

(БТА)