Чужденци изкупуват Халкидики и Солун

Пазарът на недвижими имоти в Северна Гърция демонстрира стабилен ръст на интереса от чуждестранни инвеститори, което вече се отразява върху цените и наличността на жилища в Халкидики и Солун.
Според пазарните участници се засилва активността на купувачи от съседни държави, като се формира нова структура на търсенето. В нея все по-важна роля играят инвеститори не само от Балканите, но и от по-отдалечени региони, съобщи кореспондентът на Bulgaria ON AIR в Гърция Силвия Станчева.
В Халкидики интересът към покупка на селски и курортни имоти остава висок.
Значителна част от сделките са с инвестиционна цел – отдаване под наем или използване като втори дом.
Според пазарните оценки броят на сделките с чуждестранни купувачи надхвърля 1000 годишно, като значителен дял се пада именно на този регион.
В Солун нарастващият интерес от чуждестранни инвеститори
води до намаляване на наличността на жилища в централните райони. В резултат местните купувачи все по-често се насочват към по-достъпните западни квартали на града.
Структурата на търсенето в региона се формира под влиянието на няколко основни групи чуждестранни купувачи, всяка със свои цели и инвестиционни стратегии.
Северна Македония, България, Сърбия
Активни купувачи на жилища в Солун, фокусирани върху достъпни апартаменти и втори дом.
Често придобиват имоти за лична употреба или дългосрочно пребиваване.
Турция
Турските инвеститори активно купуват имоти в Халкидики и други части на Северна Гърция.
Основните им цели са получаване на „златна виза“, защита на капитала и инвестиции в курортни имоти. Те са една от най-динамичните групи през последните години.
Израел
Израелските купувачи се насочват към курортни имоти и краткосрочни наеми. Възприемат Гърция като стабилна и географски близка дестинация.
Наблюдава се засилена активност в сегмента на туристическите имоти.
Китай
Китайските инвеститори бяха сред ключовите участници в програмата „златна виза“. Основният им интерес е свързан с получаване на разрешение за пребиваване в ЕС чрез инвестиции.
След затягането на условията активността им намаля, но те запазват присъствие на пазара.
Западна Европа
Традиционни купувачи на гръцки имоти, съсредоточени върху втори дом, пенсиониране и инвестиции под наем.
Великобритания: Особено активни в курортните региони, включително Халкидики.
САЩ
Американските инвеститори по-често разглеждат Гърция като дългосрочна инвестиция или място за пребиваване.
Забелязва се интерес и от гръцката диаспора, която връща капитали в страната.
Близък изток
Инвеститори от страните от Персийския залив проявяват интерес към първокласни имоти и инфраструктурни проекти. Фокусът е върху големи инвестиции и стратегически активи.
Причини за нарастващия интерес
Основните фактори за увеличеното търсене включват:
висока доходност от краткосрочни наеми;
по-ниски цени в сравнение с други средиземноморски страни;
инвестиционни програми, включително „златна виза“.
Последици за местното население
Нарастващото чуждестранно търсене оказва допълнителен натиск върху пазара. В някои райони на Халкидики цените нарастват с двуцифрени темпове, а в Солун наличността на жилища в централните локации намалява.
Това води до пренасочване на местното търсене към по-достъпни райони и засилва дебата за необходимостта от регулиране на пазара.