Ивайло Мирчев след разцеплението на ПП-ДБ: Съюзът с ПП е недовършен и неясен

Ивайло Мирчев определи като неясно и непълно предложението на "Продължаваме промяната" за "общ съюз за парламентарни действия". Той определи решението им да се отделят в самостоятелна парламентарна група като голяма политическа грешка.

"Запознахме се с документа в момента, в който ни казаха, че искат да се разделим. И беше доста особен. Самият документ по-скоро включва намерения, а не структура и конкретен план", заяви Мирчев пред bTV.

По думите му има доста работа по него и на този етап е доста недовършен.

Мирчев посочи, че решението за оставане в обща парламентарна група е било подкрепено почти единодушно от Националния съвет на партията. Имало е само един глас "за" разделянето на две парламентарни групи.

Той е категоричен, че разцеплението е в разрез с очакванията на избирателите.

Мирчев призна, че различия между ПП и ДБ винаги е имало, най-вече при икономическите политики. От ДБ винаги са били против раздаването на помощи "на калпак". Но допълни, че подобни спорове са нормални.

Президентските избори

Според Мирчев е възможно двете партии да излязат с обща кандидатура.

"Няма причина да не подкрепим един и същ кандидат, но е вредно да се коментират имена в момента", каза Мирчев относно споменаването на служебния премиер Андрей Гюров като общ кандидат на двете формации за президент.