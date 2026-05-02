Д-р Аспарух Илиев разбива митовете за имунитета

Температурните амплитуди, които са характерни за този сезон трябва да бъдат сигнална лампа за хората с хронични заболявания - най-вече тези със сърдечно-съдови проблеми. Това предупреди инфекционистът Аспарух Илиев, ръководител на лаборатория в Бернски университет.

По думите му, макар типичните зимни инфекции като грипа да отшумяват, все още се регистрират случаи на респираторно-синцитиален вирус, както и на варицела и морбили.

"Преминаваме от зимни към целогодишни заболявания, но рискът не изчезва", подчерта специалистът пред bTV.

Срещу митовете за имунитета

Едни от най-големите митове е свтрзан с широко рекламираните хранителни добавки. Експертът е категоричен – липсват научни доказателства, че те реално "подсилват" имунната система.

Вместо това Илиев препоръчва класическите, но ефективни мерки: повече сън, балансирано хранене, физическа активност, ограничаване на стреса, алкохола и тютюнопушенето.

Разпространението на морбили

Инфекционистът обърна специално внимание на увеличаващите се случаи на морбили в България. Основната причина остава недостатъчното ваксинационно покритие.

Той припомня, че митът за връзка между ваксините и аутизма произлиза от дискредитирано изследване на Андрю Уейкфийлд, чиято теория е напълно опровергана. Въпреки това недоверието към ваксините продължава да съществува.

Допълнителен проблем представляват и практиките с фалшиви сертификати за имунизация, които създават риск за общественото здраве.