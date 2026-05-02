Два месеца по-късно: Тръмп няма стратегия за изход от зле планираната война срещу Иран

Доналд Тръмп увери лидерите на Конгреса на САЩ с писмо, че "военните действия в Иран, започнали на 28 февруари 2026 г., са прекратени", предаде Ройтерс и БТА. Той каза в писмото си, че откакто прекратяването на огъна между САЩ и Иран е влязло в сила 8 април, не е имало взаимен обстрел между двете страни в конфликта.

Съгласно законодателство за военните правомощия от 1973 г., президентът на САЩ може да води военни действия само за 60 дни, преди да ги прекрати, преди да поиска разрешение от Конгреса за водене на война или преди да потърси 30-дневно удължаване на този срок поради "неизбежна военна необходимост, свързана със сигурността на въоръжените сили на САЩ", докато изтегля силите.

Президентът на САЩ официално уведоми Конгреса за началото на конфликта в Иран 48 часа след първите въздушни удари преди два месеца, с което стартира и 60-дневният срок, изтичащ днес.

С приближаването на тази дата сътрудници на Конгреса и анализатори заявиха, че очакват републиканският президент да заобиколи крайния срок.

Тръмп заяви, че счита законодателството за военните правомощия за противоконституционно. Президенти както от Републиканската, така и от Демократическата партия в миналото са казвали, че това законодателство нарушава Конституцията, тъй като ограничава правомощията на президента като върховен главнокомандващ.

Демократите в Конгреса, които многократно се опитваха да прокарат законодателство относно военните правомощия, което да принуди Тръмп да прекрати войната в Иран или да поиска разрешение от Конгреса за воденето й, сега заявиха, че продължаващото разполагане на американски кораби, блокиращи износа на ирански петрол, е доказателство за продължаващи военни действия, а не за прекратяване на огъня, както казва Тръмп.

"След 60 дни на конфликт президентът Тръмп все още няма стратегия или изход от тази зле планирана война", заяви сенатор Джийн Шахийн от Ню Хемпшър, водещ демократ в Комисията по външни отношения на Сената.

В писмото си до Конгреса Тръмп призна, че конфликтът може и да не е приключил. Той заяви, че Иран все още представлява "значителна" заплаха за САЩ и техните въоръжени сили.

Съпартийците на Тръмп, които имат крехко мнозинство в Сената и Камарата на представителите и рядко се противопоставят на президента, гласуваха почти единодушно досега за блокиране на всяка резолюция за прекратяване на конфликта.

Войната с Иран отне живота на хиляди хора, причини щети за милиарди долари и разтърси световните пазари, нарушавайки енергийните доставки и повишавайки широк спектър от потребителски цени.

Проучванията показват, че войната е непопулярна сред американците, шест месеца преди ноемврийските избори, които ще определят кой ще контролира Конгреса.

Конституцията на САЩ гласи, че само Конгресът, а не президентът, може да обявява война, но това ограничение не се прилага за краткосрочни операции или за реакция в случай на непосредствена заплаха.

Вчера Тръмп се консултира с военни относно планове за нови военни удари с цел да принуди Иран да преговаря за край на конфликта. Днес иранската държавна агенция ИРНА съобщи, че Техеран е изпратил най-новото си предложение за преговори със САЩ чрез пакистански посредници. Тръмп бързо го отхвърли, припомня Ройтерс.

Ако бойните действия се възобновят, Тръмп може да каже на законодателите, че е започнал нов 60-дневен срок. Президенти и от двете партии многократно са правили това при периодични военни действия след приемането на закона за военните правомощия в отговор на войната във Виетнам. Този конфликт, който също беше силно непопулярен сред американците, също не беше одобрен от Конгреса.