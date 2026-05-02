Скотланд Ярд: Британските евреи са изправени пред невиждано ниво на заплаха

Шефът на Лондонската полиция Марк Роули предупреди, че британските евреи са изправени пред невиждано ниво на заплаха. Това се случва след поредното нападение в сряда с хладно оръжие в "Голдърс Грийн" срещу представители на тази общност.

Марк Роули посочи в интервю за "Таймс", че срещу евреите се насажда "ужасна" омраза отвсякъде, и предупреди, че антисемитизмът става все по-голяма заплаха за тях заради социалните мрежи.

"Всеки расист, екстремист или терористична организация има списък с хора, които мрази, защото тези хора представляват "онези другите", които те обвиняват за всичко. Ужасната истина е, че евреите са в списъка на всеки, на всички групи, които проповядват омраза, било то крайнодесни, крайнолеви, терористи ислямисти, десни терористи и враждебни държави, а сега се появяват и заплахи, свързани с Иран. Това е ужасяващ порочен кръг на омраза, насочена към тях. В наши дни хората започнаха да се информират за новини от социалните мрежи, което означава, че те формират възгледите си въз основа на "нетрадиционни източници" на информация. Антисемитизмът все повече се превръща в преобладаваща тенденция в общественото мнение", каза още Роули.

Шефът на Лондонската полиция разкри, че е поискал допълнително финансиране за назначаване на още 300 полицаи за охрана на еврейската общност. Намерението е да се сформира специална полицейска част, която да се занимава само с патрулиране на Северозападен Лондон.

Роули защити двамата служители на органите на реда, които задържаха заподозрения за нападението в "Голдърс Грийн".

На кадри в социалните мрежи се вижда как те ритат 45-годишния заподозрян в главата, след като са използвали електрошок, за да го повалят.

Шефът на Лондонската полиция и премиерът Киър Стармър разкритикуваха остро лидера на Зелените Зак Полански, след като той публикува съобщение в социалните мрежи, в което обвини полицаите, извършили задържането, че са проявили прекомерно "насилие".

"Електрошокът не е помогнал в достатъчна степен, за да го принуди да пусне ножа. А в такива случаи не се знае дали той няма у себе си и взривно устройство", каза Роули.

Премиерът Стармър определи изказването на Полански като позорно, а него самия като "негоден за лидер на която и да е политическа партия".

Лидерът на Зелените се извини за публикацията си с думите, че е поместил "туита прибързано", но след това отново мина в настъпление, коментирайки интервюто на премиера: "Вчера в Хейстингс, непосредствено след антисемитските нападения в "Голдърс Грийн", бях посрещнат с нацистки поздрави. Днес министър-председателят се възползва от заеманата от него длъжност, за да напада единствения лидер на политическа партия от еврейско потекло, за да извлече политически дивиденти."

Вчера заподозреният за атаката Еса Сулейман се яви пред съда, където му бяха повдигнати обвинения за опит за убийство на трима души. Според прокуратурата той първо е опитал да отнеме живота на свой приятел, а след това е нападнал с нож двамата евреи Шлойме Ранд на 34 години и Норман Шайн на 76 години. Сулейман, който е роден в Сомалия и е дошъл да живее във Великобритания законно като дете през 90-те години, остава зад решетките до следващото изслушване в съда, което насрочено за 15 май./БТА