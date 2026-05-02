Има ли наистина завещание от Ивайло Калушев за младежите от "Петрохан"?

Има ли наистина завещание на Ивайло Калушев, за което говори майката на Николай - Ралица Асенова? По думите ѝ Калушев няма как да убие младежите - Николай и Александър, защото били най-близките му хора и завещал имуществото си.

Такъв документ обаче не е намерен при нито един нотариус след мащабна проверка - нито нотариално, което се заверява пред свидетели, нито собственоръчно в плик, което също се оставя в кантора и се вписва в регистър, съобщава "24 часа".

Майка му е единствен наследник

Майката на Ивайло Калушев - Стелияна Майсторова, ще наследи хижа "Петрохан", тъй като синът ѝ няма деца, братя или сестри, а баща му е починал през 2024 г. Нейни ще бъдат и петте дка земя около хижата, купени от сина ѝ в края на 2021 г., къщата в странджанското с. Българи, къща с двор в Дряново, която тя и вторият ѝ съпруг Николай Майсторов даряват на Иво, както и превозни средства.

От Българския туристически съюз искат да откупят хижата и търсят майката на Ивайло Калушев.

Случаят "Петрохан"

Само преди няколко дни служебният вътрешен министър Емил Дечев потвърди основната версия - три самоубийства в хижа "Петрохан" и две убийства в кемпера и последвало самоубийство на лидера на затворената общност Ивайло Калушев. Външна намеса не е имало.