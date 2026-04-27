Един човек загина при бурен вятър, причинил щети и аварии в Румъния

Един човек загина, а трима души пострадаха при инциденти, предизвикани от силен вятър в Румъния в неделния ден, съобщава агенция Аджерпрес, като се позовава на Генералния инспекторат за извънредни ситуации. Вятърът причини щети и аварии в общо 72 населени места в 18 окръга.
В град Хуш в окръг Васлуй в Североизточна Румъния мъж е бил ударен от елемент на покрива на блок, в резултат на което е починал. Трима души са пострадали от паднали клони в Букурещ и в градовете Търгу Фрумос (окръг Яш, Североизточна Румъния) и в Тимишоара (окръг Тимиш, Западна Румъния). Ранените са приети в болница. В окръг Бакъу в Североизточна Румъния дърво е паднало върху автомобил в движение, но за щастие водачът не е пострадал, информира инспекторатът.
Вятърът е нанесъл щети на 99 покрива на жилищни блокове и къщи, паднали са 109 дървета и 18 електрически стълба и са повредени 15 автомобила, съобщава Генералният инспекторат за извънредни ситуации.
Аварии са причинили проблеми с електрозахранването в 138 населени места в общо 6 окръга – Бакъу, Ботошани, Яш, Нямц, Сучава и Васлуй в Източна и Североизточна Румъния. Над 35 000 потребители са останали без ток.
Специализирани екипи продължават да работят по отстраняване на щетите от неблагоприятните метеорологични явления.
(БТА)
