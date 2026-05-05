HONOR 600 Lite предлага щедра доза издръжливост и удобство в средния клас смартфони

През последната година брандът HONOR влезе в медийните заглавия с впечатляващия сгъваем смартфон HONOR Magic V5, който при излизането си на пазара стана най-тънкият в този сегмент. Завидно постижение, предвид огромната конкуренция. Компанията обаче си поставя нелеката задача да се бори също толкова успешно и в средния клас устройства. Това може да се окаже още по-сложно, защото потребителите стават все по-взискателни и търсят ключови характеристики в телефоните, които не попадат в категорията флагман. С новия HONOR 600 Lite гигантът се опитва да излезе от съвременното клише за среден клас телефон с безумно напомпани спецификации, а стъпва на няколко основи– издръжлива батерия, красив дизайн и полезни функции с изкуствен интелект.

Първо впечатление

На пръв поглед ще откриете добре изглеждащо устройство със заоблени ъгли, което тежи едва 180 грама. Пасва удобно в ръката и в джоба и има леко изпъкнал, но не дразнещ сегмент с камери на гърба.

Онези, които обичат да използват смартфона без кейс, ще трябва да внимават с HONOR 600 Lite. Повърхността му е доста гладка и шансът да го изпуснете при ежедневна употреба е по-голям. Остават и леки пръстови отпечатъци, но не толкова, че да е дразнещо. За щастие, живеем във времена на безкрайно изобилие от страхотни кейсове, така че тези минуси лесно могат да бъдат избегнати.

За разлика от повечето среден клас устройства, при HONOR 600 Lite няма пластмасова рамка, а алуминиева със стъклен гръб. Това прави впечатление веднага, защото го няма усещането за евтин телефон. Като плюс добавяме и качеството на материала.

По отношение на цветовете изборът е между красиво светлозелено, което е много ефектно, и по-традиционните сиво и черно. Чисто визуално телефонът не попада в категорията на средния клас.

Готов за активно ползване

HONOR 600 Lite е оборудван с 6,6-инчов AMOLED дисплей с FHD+ резолюция, който предлага впечатляващите 1,07 млрд. цвята и има 6500 нита пикова яркост. Тествахме смартфона в прекрасните слънчеви дни в края на април и началото на май и категорично можем да заявим, че дисплеят се справя отлично дори при много силна осветеност. Няма да имате проблеми да видите кой ви се обажда или ви пише, само защото слънцето е прекалено силно. Има достатъчно добър контраст, без да дразни очите, което е наистина ключово за ежедневната употреба.

Говорейки за очите, няма как да не отбележим Eye Comfort технологията, която се грижи устройството да не предизвиква излишно напрежение в очите при по-продължително ползване. Ако сте от хората, които четат и гледат видеа в продължение на часове, особено вечер, наистина ще оцените старанието на HONOR в този аспект.



Добрата новина за любителите на игри е, че дисплеят е с опреснителна честота от 120 Hz. В контекста на гейминга – да, не можете да разчитате, че телефонът е готов за по-тежки игри, които бихте ползвали на някой флагман, но чипсетът MediaTek Dimensity 7100 Elite се справя добре с по-леки заглавия, които да ви разтоварват на ежедневна база. В такъв сценарий няма и прегряване – един от основните недостатъци на телефоните от среден клас.

Основен плюс

Всеки, който разчита на смартфона си за работа, знае колко неприятно е батерията му да го предаде още в ранния следобед. В случая с HONOR 600 Lite компанията е заложила на дълъг живот на батерията, като тя е с впечатляващия капацитет от 6520 mAh и поддържа 45W кабелно зареждане. Това е един от огромните плюсове на телефона, още повече като се има предвид колко е тънък. Тук HONOR се е справила добре с побирането на солидна батерия в по-малкото тяло на устройството.

Всъщност HONOR 600 Lite е прекрасна опция за хората, които пътуват и не искат да изпускат момента заради предаващата ги батерия. В моменти, в които сте в чужбина и ползвате куп приложения за навигация, проучване на забележителности, чат, камера и други, батерията с такъв голям капацитет е цяло съкровище. Колко време издържа всъщност– спокойно можете да разчитате на нея за ден и половина, дори два, ако не прекалявате с ползването.

Що се касае до физическата издръжливост, телефонът има IP66 за прахо- и водоустойчивост.

Подходящ ли е за хора, които обичат да снимат?

Да, като все пак имате предвид, че това е телефон от среден клас. Основният сензор е 108MP, допълнен от 5MP ултраширокоъгълен обектив. HONOR е решила да добави бутон за бързо пускане на камерата, който е наистина удобен, особено ако искате да щракнете нещо в движение. Отпред ще откриете селфи камера с резолюция от 16MP.

Със сигурност смартфонът снима по-добре на дневна светлина, като се представя чудесно в своя сегмент. Ако търсите качество при по-сериозно приближение, то тогава е добре да се спрете на флагман. Тук това е малко по-трудно постижимо и съвсем лесно обяснимо. И все пак снимките през деня имат достатъчно детайли, прекрасна яркост и живот на цветовете. При нощните се вижда лек шум и има по-малко детайли, както при широкоъгълните.

Видеата се заснемат в максимум 1080p, като няма оптична стабилизация, но пък телефонът е доста добра опция за всеки ден и за създаването на спомени.

Софтуер

В софтуерен план телефонът разчита на операционна система MagicOS 10, която е базирана на Android 16. Това означава добре познати функции, изчистен интерфейс, лесна навигация и плавна работа.



Няма как да не отбележим, че бутонът за бързо активиране на камерата може да бъде ползван и като AI бутон, т.е. да активира функциите с изкуствен интелект. В контекста на AI тук виждаме няколко удобни, но не прекалено тежки опции, които са добре съобразени с производителността на телефона.

При обработката на снимки например е добавена функцията AI Eraser, с която потребителите вече до голяма степен са свикнали. Тя дава възможност за изтриване на нежелани обекти от кадрите, така че снимките да са доста по-чисти.

Помислено е и за събирането и организиране на съдържанието в смартфона, за което се грижи функцията AI Memory.

Идеята на HONOR е не да напомпа телефона с излишни функции с изкуствен интелект, а по-скоро да предложи такива, които биха направили ползването на устройството по-приятно, като носи по-голямо удобство. Във време, в което производителите на смартфони се надпреварват кой да добави все повече и все по-излишни AI възможности, тук виждаме доза умереност, която категорично е от полза за потребителя.

Струва ли си?

При цена от 429 евро, HONOR 600 Lite е наистина добра опция за телефон, на който може да се разчита ежедневно, без да имате прекомерни очаквания към камерата. Основните му предимства са свързани с голямата батерия, наличието на полезни функции с изкуствен интелект и качествен софтуер и хардуер в средния клас. Производителността му е достатъчно добра, за да работите на него, без прекалено натоварване, да пътувате или просто да играете любимите си игри. Този път HONOR се е справила чудесно и в средния сегмент, а телефонът е доказателство, че умереността може да е наистина голям плюс.