IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 21

Зловещият круиз: Двама от умрелите на кораба пътували с месеци по света

В понеделник в Тенерифе започва евакуацията на пасажерите

07.05.2026 | 08:53 ч. Обновена: 07.05.2026 | 09:16 ч. 9
Снимка БГНЕС

Снимка БГНЕС

Евакуацията на пътниците от круизния кораб, на който избухна епидемия от хантавирус, ще започне в понеделник от Тенерифе, на Канарските острови, заяви испанското министерство на вътрешните работи, предаде Франс прес. Корабът се очаква да пристигне на Канарските острови в събота. Тенерифе е най-близкото пристанище, до което той се намира сега.

Междувременно властите на Аржентина разкриха, че двойката нидерландци, които починаха от заразата с хантавирус на круизния кораб, преди това е

пътувала в продължение на няколко месеца в Аржентина, Чили и Уругвай

В края на март те се върнали пак в Аржентина, откъдето се качили на круизния кораб.

Свързани статии

Засега няма потвърждение, че заразата е станала в Аржентина, откъдето круизният кораб е потеглил на 1 април, за да стигне до Кабо Верде. Районът, от който е потеглил корабът, не е съобщавал за случаи на хантавирус от 1996 г. насам, когато беше въведено задължително съобщаване при зараза с вируса.

Британските власти препоръчаха на двама техни граждани, прибрали се в родината си след престой на същия круизен кораб, да се самоизолират. Въпреки че нито един от тях не показва симптоми на зараза.

Жена, която е била в контакт със заразен с хантавирус на круизния кораб „Хондиус“,

беше докарана със специален конвой от летището в Амстердам в германския град Дюселдорф за превантивни изследвания, предаде ДПА.

Свързани статии

Вчера беше съобщено, че трима души от кораба са били евакуирани. Самолет с един от тях е пристигнал в Амстердам. Единият от евакуираните няма симптоми и се предполага, че не е заразен с вируса. „Това е контактно лице без потвърдени доказателства за инфекция с хантавирус. Приемът е чисто предпазна мярка за медицинска оценка“, подчерта болницата в Дюселдорф.

Според ДПА става дума за 65-годишна германка. Агенцията се позовава на нидерланското външно министерство.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Добави ни в предпочитани източници в Google

Тагове:

круизен зловещ умрели тенерифе кораб
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata