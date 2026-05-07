Зловещият круиз: Двама от умрелите на кораба пътували с месеци по света

Евакуацията на пътниците от круизния кораб, на който избухна епидемия от хантавирус, ще започне в понеделник от Тенерифе, на Канарските острови, заяви испанското министерство на вътрешните работи, предаде Франс прес. Корабът се очаква да пристигне на Канарските острови в събота. Тенерифе е най-близкото пристанище, до което той се намира сега.
Междувременно властите на Аржентина разкриха, че двойката нидерландци, които починаха от заразата с хантавирус на круизния кораб, преди това е
пътувала в продължение на няколко месеца в Аржентина, Чили и Уругвай
В края на март те се върнали пак в Аржентина, откъдето се качили на круизния кораб.
Засега няма потвърждение, че заразата е станала в Аржентина, откъдето круизният кораб е потеглил на 1 април, за да стигне до Кабо Верде. Районът, от който е потеглил корабът, не е съобщавал за случаи на хантавирус от 1996 г. насам, когато беше въведено задължително съобщаване при зараза с вируса.
Британските власти препоръчаха на двама техни граждани, прибрали се в родината си след престой на същия круизен кораб, да се самоизолират. Въпреки че нито един от тях не показва симптоми на зараза.
Жена, която е била в контакт със заразен с хантавирус на круизния кораб „Хондиус“,
беше докарана със специален конвой от летището в Амстердам в германския град Дюселдорф за превантивни изследвания, предаде ДПА.
Вчера беше съобщено, че трима души от кораба са били евакуирани. Самолет с един от тях е пристигнал в Амстердам. Единият от евакуираните няма симптоми и се предполага, че не е заразен с вируса. „Това е контактно лице без потвърдени доказателства за инфекция с хантавирус. Приемът е чисто предпазна мярка за медицинска оценка“, подчерта болницата в Дюселдорф.
Според ДПА става дума за 65-годишна германка. Агенцията се позовава на нидерланското външно министерство.