КНДР обяви, че не е обвързана с никакъв договор за неразпространение на ядрени оръжия

Северна Корея обяви, че не е обвързана с никакъв договор за неразпространение на ядрени оръжия, предаде Ройтерс, като се позова на изявление, разпространено от севернокорейската агенция КЦТА.

Ким Сон, постоянен представител на Северна Корея в ООН, заяви, че САЩ и някои други държави „замърсяват атмосферата“ на 11-ата конференция за преглед на Договора за неразпространение на ядреното оръжие, провеждана в централата на ООН, като повдигат въпроса за ядрените оръжия на Северна Корея, съобщава КЦТА.

Пхенян се оттегли от Договора за неразпространение на ядреното оръжие през 2003 г. и оттогава е провел шест ядрени опита в нарушение на многократните резолюции на Съвета за сигурност на ООН и се смята, че притежава десетки ядрени бойни глави, припомня Франс прес.

„По време на 11-ата Конференция за преглед на Договора за неразпространение на ядреното оръжие, която се провежда в ООН, САЩ и някои техни следовници без никакво основание поставят под въпрос настоящия статут и (...) суверенните права на Северна Корея“, заяви посланикът на Пхенян в ООН Ким Сон.

„Статутът на Корейската народнодемократична република като ядрена държава няма да се промени в зависимост от външни реторични изявления или едностранни желания“, добави той. Ким Сон отбеляза, че ядреното положение на страната е „записано в Конституцията, която ясно определя принципите за използване на ядреното оръжие“.

Пхенян не престава да потвърждава отказа си да се откаже от ядреното си оръжие, наричайки своята траектория „необратима“ и обещавайки да укрепва своите способности.

Страната разви връзки с Русия и я подпомогна в конфликта в Украйна, изпращайки войски и техника, получавайки в замяна военна технологична помощ от Москва.

Деветте държави, притежаващи ядрено оръжие – Русия, САЩ, Франция, Великобритания, Китай, Индия, Пакистан, Израел и Северна Корея – са разполагали с общо 12 241 ядрени бойни глави през януари 2025 г. според Международния институт за изследвания за мира в Стокхолм. Почти всички тези бойни глави принадлежат на Русия и САЩ, което е 90% от ядрени оръжия в света, допълва институтът.

