IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 22

Епидемия от хантавирус погуби трима души на круизен кораб

Има още трима заразени на борда

04.05.2026 | 08:45 ч. 0
Снимка: архив, БГНЕС

Снимка: архив, БГНЕС

Трима души са загинали, а други трима са се заразили при предполагаема епидемия от хантавирус на борда на малък круизен кораб в Атлантическия океан, съобщи Световната здравна организация (СЗО), цитирана от ДПА и БТА.

СЗО съобщи в Екс, че един от пациентите се лекува в интензивно отделение в Южна Африка. Двама от загиналите са били холандски граждани, според нидерландското външно министерство.

Хантавирусът може да причини треска и тежки респираторни заболявания при хората.

Заразяването обикновено става чрез контакт с урина, екскременти или слюнка на заразени гризачи. Предаването от човек на човек е рядко, посочи СЗО.

Само един от случаите досега е потвърден по лабораторен път. Всички останали пътници и членове на екипажа получават медицинска помощ, добави СЗО. В момента тече подробно епидемиологично разследване.

Според Би Би Си корабът е "Hondius", експлоатиран от нидерландската компания "Oceanwide Expeditions", с капацитет за 170 пътници и около 70 членове на екипажа. По последни данни той е отплавал от Ушуая в южната част на Аржентина и е бил локализиран край Кабо Верде, близо до пристанището на местоназначението си.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

СЗО круизен кораб епидемия хантавирус
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem