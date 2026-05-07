ГДБОП разби модерна наркооранжерия на територията на ТЕЦ-София ВИДЕО

ГДБОП разкри наркооранжерия в промишлени постройки под наем. При спецакцията на 29 април са арестувани двама мъже - на 68 г. и на 34 г., на място в една от постройките в момент на полагане на грижи за растенията.
В хода на действията по разследването са установени две помещения, оборудвани като оранжерии от затворен тип за производство на марихуана.
Иззети са над 400 саксии с растения от рода на конопа, високотехнологични инсталации за отглеждане, електронни везни, машини за вакуумиране и рязане на растения, цигари марихуана и около 2000 евро.
Установено е, че сградите, намиращи се на територията на ТЕЦ-София, са частна собственост и са наети от задържаните лица.
Образувано е досъдебно производство.Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.