ГДБОП разби модерна наркооранжерия на територията на ТЕЦ-София ВИДЕО

Двама души са арестувани

07.05.2026 | 19:38 ч. Обновена: 07.05.2026 | 19:39 ч. 0
Снимка: ГДБОП

ГДБОП разкри наркооранжерия в промишлени постройки под наем. При спецакцията на 29 април са арестувани двама мъже - на 68 г. и на 34 г., на място в една от постройките в момент на полагане на грижи за растенията.

В хода на действията по разследването са установени две помещения, оборудвани като оранжерии от затворен тип за производство на марихуана. 

Иззети са над 400 саксии с растения от рода на конопа, високотехнологични инсталации за отглеждане, електронни везни, машини за вакуумиране и рязане на растения, цигари марихуана и около 2000 евро.

Установено е, че сградите, намиращи се на територията на ТЕЦ-София, са частна собственост и са наети от задържаните лица.

Образувано е досъдебно производство.

ГДБОП марихуана наркотици
