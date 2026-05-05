Украйна изпрати ракета "Фламинго" на 2000 км в Русия

В Ханти-Мансийския автономен окръг (ХМАО) в нощта на 4 срещу 5 май за първи път от началото на пълномащабната война в Украйна беше обявена ракетна тревога.

"Отговорните служби и институции са в повишена бойна готовност и предприемат всички необходими мерки за гарантиране на сигурността. Моля, запазете спокойствие", написа ръководителят на региона Руслан Кухарук в своя Telegram канал.

Той призова жителите да не напускат домовете си, да не търсят подслон и да не напускат безопасните места. След четиридесет минути Кухарук обяви отмяната на ракетната тревога, но не съобщи нищо за последствията от атаката.

Всъщото време ХМАО се намира на 2000 км от границата с Украйна. Освен в ХМАО, ракетна заплаха снощи беше обявена и в 16 други региона. Сред тях са Курган, Нижни Новгород, Оренбург, Башкортостан, Мордовия, Татарстан, Удмуртия и други.

В този контекст бяха въведени ограничения за полети на летищата във Волгоград, Ижевск, Казан, Нижнекамск, Нижни Новгород, Оренбург, Орск, Пенза, Перм, Псков, Самара, Саратов, Тамбов, Уляновск, Уфа, Чебоксари, Цереповец, Ярославъл и Санкт Петербург.

В Чебоксари, столицата на Чувашката република, беше ударен заводът ВНИИР-Прогрес, който произвежда антени "Комета" за руската армия, предназначени за защита на дронове от украински системи за електронна борба (РЕБ).

В Ленинградска област, след атака с дрон, се запали една от най-големите нефтопреработвателни предприятия в страната, Киришинефтеоргсинтез (КИНЕФ).

Руското Министерство на отбраната съобщи в доклада си, че 289 украински дрона са свалени над 19 области и водите на Азовско море. Министерството на отбраната не спомена за прихванати ракети.

В края на април украинските дронове поставиха нови рекорди за обсег: нефтопреработвателна компания в Оренбургска област, разположена на повече от 1500 км от украинската граница, беше атакувана, а за първи път беше ударена и Пермската рафинерия, разположена на 2000 км от границата. И

в двата случая атаките причиниха тежки пожари.

Миналата година Украйна обяви разработването на собствена далекобойна ракета "Фламинго", способна да поразява на разстояние до 3000 км. Това означава, че тя може да достига цели практически в цяла Европейска Русия, както и цели в Урал.