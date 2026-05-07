Защо стремежът на Израел към "постоянна сигурност" е политика със зловещи последици

Най-експлозивното обвинение срещу Израел е и най-емоционално болезненото. Държава, основана през 1948 г. като убежище за еврейските оцелели от терора на Адолф Хитлер, извършва геноцид днес, твърдят редица историци, включително учени по Холокоста, правозащитни организации и независима комисия на ООН. Геноцидът е тясно дефиниран като намерението да се унищожи, изцяло или частично, национална, етническа, расова или религиозна група "като такава". Той е известен като "престъплението на престъпленията", така че прилагането му към поведението на Израел често се определя като нечувствително и дори клеветническо, предвид дълбоките исторически травми, които се предизвикват, пише за RS журналистът Мартин Ди Каро. В книгата си от 2021 г. "Проблемите на геноцида" историкът Дирк Моузес създава нов аналитичен термин, за да обясни защо държавите извършват унищожение на цивилно население, като същевременно твърдят, че се придържат към международните правни норми в името на самозащита. Геноцидът може или не може да бъде резултат. "Постоянната сигурност", твърди Моузес, е политически стремеж със зловещи последици: да се елиминират всякакви потенциални или бъдещи заплахи, реални или въображаеми, вътрешни или външни. Това обикновено е невъзможно. Търсенето на такава сигурност изисква използването на прекомерна сила, размиване или пълно премахване на разграничението между бойци и цивилни. С течение на времето този подход се превръща в рецепта за безкрайна война, тъй като нови врагове се появяват от бурната граница.

Непосредствено след зверствата на Хамас от 7 октомври 2023 г. израелският премиер Бенямин Нетаняху формулира военните цели на Израел в логиката на постоянната сигурност. "Хамас ще бъде демилитаризиран; няма да има по-нататъшна заплаха от ивицата Газа за Израел и ще се гарантира, че докато е необходимо, Армията на отбранителните сили на Израел ще контролира сигурността в Газа, за да предотврати терор оттам." Тогавашният министър на отбраната Йоав Галант, който подобно на Нетаняху е обвинен от Международния наказателен съд по обвинения във военни престъпления, нареди пълна обсада на Газа, казвайки за Хамас:

"Ние се борим с човешки животни и действаме съответно." И все пак не беше достатъчно да се убиват вражески партизани и да се унищожат базите им. Храна и лекарства трябваше да бъдат отказани. Самата земя трябваше да бъде направена негодна за живеене. В епоха на брутални конфликти, рамката на Мойсей набира скорост сред учени, анализатори и журналисти. Ягил Леви, експерт по отношенията между военните и обществото в Отворения университет на Израел, обяснява как постоянната логика на сигурността може да изкриви мисленето на държавите.

Цели популации могат да бъдат реализирани като потенциални заплахи и да им бъде приписана колективна вина", каза Леви пред RS. "Логиката на превантивните мерки може да накара държавите да атакуват групи не заради това, което членовете им са направили, а заради това, което някои от тях биха могли да направят в бъдеще. След като беше приета в Газа", продължи Леви, "същата логика на постоянната сигурност се разпростира и в други области и се отразява в три политически принципа. Първо, Израел вече не се ограничава до установените граници, а се стреми да ги разшири де факто в Газа, Западния бряг, Ливан и Сирия. Второ, в рамките на тези разширени области Израел се стреми да установи буферни зони, разделящи израелските цивилни общности от потенциални враждебни сили в Газа и Ливан. Трето, където разселването не е възможно, Израел изисква пълна демилитаризация на райони, възприемани като заплахи."

Дирк Моузес казва на RS, че поведението на Израел е пример за стремеж към постоянна сигурност. Той посочва грубо непропорционални жертви сред цивилното население, включително смъртта на хиляди деца, широко разпространено разрушаване на домове и масово разселване. Самият мащаб подкопава идеята за военна необходимост:

"Израел реши да отговори на 7 октомври, като се справи с Хамас веднъж завинаги, което е постоянно мислене за сигурността. Ето защо Газа беше унищожена."

Както той каза пред холандския вестник NRC през март:

"Макар че стратегическата цел за сигурност е отдавнашна, настоящото израелско правителство я е издигнало на по-високо, по-интензивно ниво. Настоящият подход е насочен не само към отбрана, но и към активно преобразуване на Близкия изток, преминавайки отвъд по-ранните, по-ограничени цели за сигурност... Ужасното в това е, че за служителите по сигурността е напълно логично."

+972 Magazine, израелски източник, интервюира израелски командири, на които е било наредено да съборят цели квартали с булдозери, за да гарантират, че "връщането на хората в тези пространства няма да се случи". В същия доклад се посочва систематичното разрушаване на всички сгради в близост до защитната ограда, дори и да не са идентифицирани. Някои екстремистки фигури в Израел направиха изявления, описващи палестинските деца като бъдещи терористи, които трябва да бъдат елиминирани. Не е ясно колко широко разпространени са станали тези възгледи в израелското общество. Но няма съмнение, че днес повечето израелци подкрепят това, което може да се опише само като колективно наказание.

Анкета, публикувана от Haaretz, установи, че 82% от израелските евреи искат да бъдат изгонени всички жители на Газа, а 47% подкрепят убийството на всички палестинци в "завладян вражески град". Според УНИЦЕФ над 50 000 деца са били убити или ранени в Газа. Хирурзите са свидетелствали, че израелски дронове са били насочени към деца. Яир Голан, опозиционен политик и бивш заместник-началник на Израелските отбранителни сили, заяви, че страната му убива бебета "като хоби", преди да се откаже от забележката си. Сега Израел се стреми да премахне "възникващите заплахи" в Южен Ливан, като заличи села, предполагаемата база на подкрепата на Хизбула, където хиляди шиитски ливанци може никога да не бъдат допуснати да се завърнат. Министърът на отбраната Израел Кац заяви, че тази практика следва "модела на Рафах и Бейт Ханун в Газа".

Непредвидените последици от миналите израелски инвазии, предприети за справяне с трансгранични атаки в името на самозащита, продължават да се отразяват, според Марк Левин, историк на съвременния Близък изток в Калифорнийския университет в Ървайн.

"Хизбула не е съществувала до незаконното израелско нахлуване и окупация на Южен Ливан през 1982 г., което беше брутално, убийствено и включваше етническо прочистване", казва Левин пред RS. "То създаде брутално съпротивително движение в отговор, което след това беше използвано за оправдаване на израелската окупация в продължение на 18 години."

Това сочи фундаменталното противоречие в подхода за постоянна сигурност: стремежът към перфектна сигурност почти неизбежно ще създаде нови врагове.

Армията за отбрана на Израел разгроми базите на Организацията за освобождение на Палестина във войната през 1982 г.,

само за да създаде условия за появата на още по-непримирим враг. След израелското оттегляне през 2000 г. Хизбула многократно се е превъоръжавала и атакувала. По време на последния кръг от войни хиляди израелски цивилни трябваше да бъдат евакуирани близо до северната граница с Ливан, поради което Израелските отбранителни сили сега се опитват да създадат по-голяма обезлюдена "буферна зона" от другата страна. Точно както практиката на мъчения брутализира както мъчителите, така и жертвите му, трагедията на постоянната сигурност е, че тя оставя всички по-малко сигурни и по-травматизирани - и международният ред е превърнат в хаос. Всъщност постоянната сигурност означава постоянна война. Ето защо израелското движение за мир се застъпва нито за елиминиране, нито за управление на заплахите, а за разрешаване на дългогодишни конфликти по дипломатически път.