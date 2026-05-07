Новият кабинет: Илин Димитров, министър на туризма

07.05.2026 | 20:32 ч. Обновена: 07.05.2026 | 20:32 ч. 1
Снимка: ПБ

Илин Димитров е експерт с мащабен опит в сферата на туризма, академичната дейност и държавната администрация, съобщиха от пресцентъра на „Прогресивна България“. В периода 2022 г. – 2023 г. заема поста министър на туризма в двете служебни правителства на страната. Преди това е народен представител в 47-ото Народно събрание, където е избран за председател на Комисията по туризъм. В професионалната си биография заема и поста председател на Варненската туристическа камара (2020 г. – 2022 г.), работейки активно за развитието на регионалната икономика.

Понастоящем Димитров е преподавател в Икономически университет – Варна, съчетавайки експертизата си от бизнеса и управлението с научноизследователска дейност за прилагане на устойчиви икономически политики.

Той притежава богата образователна подготовка, включваща дипломи от Колежа по туризъм – Варна, Висшето училище по мениджмънт и Стопанската академия „Д. А. Ценов“ – Свищов по специалностите „Маркетинг и мениджмънт“, „Стопанско управление“ и магистърска степен по „Фирмен мениджмънт и контролинг“. Защитава образователна и научна степен „Доктор“ по туризъм в Икономически университет – Варна.

Димитров владее английски, немски и руски език. Женен е, с две деца.

