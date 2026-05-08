IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 31

На 88 години е стрелецът в Линц, убити са съпругата и дъщеря му

Все още няма яснота относно мотива

08.05.2026 | 08:41 ч. 5
Снимка: архив, БГНЕС

Снимка: архив, БГНЕС

Осемдесет и осем годишен мъж е стрелецът в австрийския град Линц, който уби две жени, съобщи националното радио и телевизия на Австрия ОРФ.

По данни на полицията жертвите са 89-годишната му съпруга и 61-годишната му дъщеря, която е дошла от Германия на гости при родителите си. Мъжът се самоуби.

Свързани статии

Иззетият пистолет П39, описан от полицията като „оръжие от Втората световна война“, е бил притежаван незаконно. До телата на жертвите е била намерена и предсмъртна бележка – вероятно написана от стрелеца. Разпоредена е е аутопсия.

В апартамента на мъжа разследващите са открили още боеприпаси и пълнители, подходящи за оръжието на престъплението. Все още няма яснота относно мотива.   
(Специално за БТА от Цветана Делибалтова)

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Добави ни в предпочитани източници в Google

Тагове:

Линц Австрия стрелец
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem