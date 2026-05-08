На 88 години е стрелецът в Линц, убити са съпругата и дъщеря му

Осемдесет и осем годишен мъж е стрелецът в австрийския град Линц, който уби две жени, съобщи националното радио и телевизия на Австрия ОРФ.

По данни на полицията жертвите са 89-годишната му съпруга и 61-годишната му дъщеря, която е дошла от Германия на гости при родителите си. Мъжът се самоуби.

Иззетият пистолет П39, описан от полицията като „оръжие от Втората световна война“, е бил притежаван незаконно. До телата на жертвите е била намерена и предсмъртна бележка – вероятно написана от стрелеца. Разпоредена е е аутопсия.

В апартамента на мъжа разследващите са открили още боеприпаси и пълнители, подходящи за оръжието на престъплението. Все още няма яснота относно мотива.

(Специално за БТА от Цветана Делибалтова)