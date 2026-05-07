Войната в Украйна разрушава мита за "перфектните" западни оръжия

Борбата на Украйна срещу руската инвазия показва на производителите на оръжие и военните, че целта не е перфектно оръжие, а наличието на готови и работещи системи в голям мащаб.

Войната е донесла множество уроци за западните съюзници, включително САЩ, като един от тях е, че фокусът върху съвършенството може да остави запасите твърде ограничени и твърде бавни, за да достигнат бойното поле.

Сред нарастващия брой отбранителни компании, които осъзнават тази промяна, е Robin Radar, холандска компания, която произвежда радарни системи за откриване на дронове, използвани от Украйна и съюзниците на САЩ в Близкия изток. Кристиан Брост, генерален мениджър на Robin Radar USA, каза пред Business Insider, че един несъвършен отговор "понякога е по-добър от перфектно решение по-късно".

Той каза, че „можем да научим много“ от Украйна, която е "на място, където понякога се нуждаят от тиксо и ластици. Мисля, че само по себе си това е урок: Използвайте това, което работи, използвайте това, което е евтино."

Той каза, че макар изящните оръжия, които САЩ обичат да създават, да не бива да изчезват, "трябва да действаме реално и просто да вземем работещи неща и да ги вкараме в ръцете на хората, да обучим хората, защото дори нещо на 80% е по-добре от нищо".

Пространството за борба с дроновете, където е Робин Радар, е една от основните области, където съюзниците се опитват да копират подхода на Украйна, фокусирайки се върху по-евтини, мащабируеми системи.

САЩ и техните съюзници, например, се интересуват все повече от дронове-прехващачи от украински тип, за да противодействат на дронове, вместо да разчитат на скъпи ракети за противовъздушна отбрана.

"Това е ключова област, в която компаниите не трябва да чакат съвършенство", каза Брост. "Особено когато става въпрос за може би една от най-големите пропуски в отбраната на САЩ в момента. Трябва да разработим оборудване, дори и да не е перфектно, защото и ние можем да се учим."

Компанията все още произвежда усъвършенствано оръжие и иска високопроизводително, но също така иска системи, които са по-достъпни, мащабируеми и адаптивни от традиционното западно оборудване.

Брост каза, че някои западни оръжия са "феноменални, но ще издържат ли изпитанието на времето? Адаптивни ли са?"

Неговите коментари бяха повторени от западни служители и отбранителни компании, работещи в Украйна.

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте заяви миналата година, че алиансът е твърде бавен в иновациите и „един от проблемите, които имаме тук, е, че по-доброто е враг на доброто: То трябва да е перфектно.“

Той каза, че алиансът трябва да се поучи от подхода на Украйна. Украйна ще продължи напред с оборудване, което може да бъде класирано като „шест до седем“ от 10, но военните на НАТО настояват да достигнат „девет или 10“. Мирът предлага този лукс, но ръководството на алианса предупреди, че мирът е все по-застрашен.

"Скоростта е от съществено значение, а не съвършенството",

каза Рюте, добавяйки, че алиансът трябва да се съсредоточи върху скоростта и достатъчното качество заедно.

Главният изпълнителен директор на Origin Robotics, латвийски производител на дронове, който има продукти в Украйна, заяви преди това пред Business Insider, че украинските войници не се интересуват колко напреднала е технологията - те искат системи, които работят и които могат да получат в количество.

Той каза, че някои от стимулите за западните компании са погрешни и те често дават приоритет на по-модерно или по-бляскаво оборудване пред това, което е непосредствено практично.

Не че неговата компания произвежда най-основното оборудване и използва технологии като изкуствен интелект. Но се фокусира върху по-прости и по-достъпни системи от традиционните оръжия като ракети.

Кулдар Вяарси, изпълнителен директор на естонската компания за роботика Milrem Robotics, чиито продукти се използват от Украйна, каза пред BI, че войната е показала на компанията, че „простотата“ е ключова за по-бързото и по-достъпно производство на оръжия.

"Колкото по-сложна е технологията, толкова повече проблеми може да създаде", каза той. "Във войната са необходими надеждни оръжия."

Украинската отбранителна промишленост отправи подобни предупреждения. Сергий Гончаров, изпълнителен директор на Националната асоциация на украинската отбранителна промишленост, която представлява около 100 украински компании, преди това заяви пред Business Insider, че в дълга война фокусът на Запада върху по-малък брой модерно оборудване не е правилният подход.

Бързо развиващата се отбранителна индустрия на Украйна работи различно от голяма част от Запада. Тя се състои от множество компании, много от които са малки предприятия, произвеждащи продукти, които се обновяват бързо, понякога за часове или дни, близо до бойното поле с пряко участие на войници.

Това означава, че компаниите могат да започнат с по-опростен дизайн, който постоянно актуализират с обратна връзка от войници. НАТО казва, че трябва да се поучи от начина, по който Украйна прави това.

Европа е обезпокоена, че Русия ще атакува другаде на континента

и ще предизвика по-широка война, а представители в цяла Европа твърдят, че НАТО трябва да преосмисли начина, по който набавя и разработва оръжия.

Ключово сред осъзнаванията е, че западните военни се нуждаят от маси евтино оръжие и че трябва да се откажат от фокуса си върху по-малък брой високотехнологични системи.

Представители на НАТО повдигнаха този въпрос, включително датският министър на отбраната Троелс Лунд Поулсен, който преди това заяви пред Business Insider, че "един от уроците" от Украйна е, че Западът се нуждае от големи количества евтино оръжие.

Не че Западът все още няма да се нуждае от най-съвременните оръжия, в които е толкова добър. Но в една дълга, мащабна война тези системи могат да се изчерпят и да отнеме време за подмяна.

Олег Федоришин, директор на научноизследователската и развойна дейност в украинския производител на роботизирани системи DevDroid, каза пред Business Insider, че в една интензивна, дълга война Западът може да изчерпи запасите си от съвременни и скъпи бронирани машини, принуждавайки ги да преминат към системи като наземни роботи – по-малко способни в някои отношения, но далеч по-евтини и по-бързи за изграждане.