Иран представи ново предложение на САЩ чрез Пакистан

Техеран е представил най-новото си предложение за преговори със САЩ на пакистански посредници – ход, който би могъл да подобри шансовете за излизане от застоя в разрешаването на конфликта с Иран, съобщи иранската новинарска агенция ИРНА. Белият дом отказа да го коментира, предаде Ройтерс.

ИРНА не даде подробности, но световните цени на петрола - които рязко се повишиха, след като Иран блокира Ормузкия проток - тръгнаха надолу след публикуването на съобщението.

Блокадата на жизненоважния морски път прекъсна 20% от световните доставки на петрол и газ, а военноморските сили на САЩ възпрепятстваха износа на ирански суров петрол. Това доведе до повишаване на цените на енергията и засили опасенията за глобална икономически криза, отбелязва Ройтерс.

Иран е привел в бойна готовност противовъздушната си отбрана и е планирал мащабна ответна операция в случай на атака, като е преценил, че ще има кратък, но интензивен удар от страна на САЩ, вероятно последван от израелско нападение, съобщиха двама високопоставени ирански представители пред Ройтерс.

„Ние не разкриваме подробности от частни дипломатически разговори. Президентът Доналд Тръмп ясно заяви, че Иран никога няма да притежава ядрено оръжие, а преговорите продължават с цел да се гарантира национална сигурност на САЩ, както в краткосрочен, така и в дългосрочен план“, заяви пред Ройтерс говорителката на Белия дом Ана Кели.

От 8 април е в сила споразумение за прекратяване на огъня, но съобщенията, че президентът на САЩ Тръмп обмисля нови удари срещу Иран, за да принуди Техеран да преговаря, повишиха бързо цените на петрола в световен мащаб до най-високото им равнище от четири години насам, обръща внимание Ройтерс.

Президентът Доналд Тръмп заяви, че не е доволен от новото предложение на Иран за мирни преговори със Съединените щати и заплаши, че ще „ги изпрати в ада“, ако не успеят да постигнат споразумение.

„В момента не съм доволен от това, което предлагат“, каза Тръмп в Белия дом, цитиран от АФП.

Войната, започнала на 28 февруари с мащабна вълна от изненадващи удари от страна на САЩ и Израел, е в застой от 8 април след сключването на примирие. Досега обаче е имало само един неуспешен кръг от преки преговори между ирански и американски представители.

Междувременно Иран продължава да държи под контрол Ормузкия проток, прекъсвайки доставките на огромни количества петрол, газ и торове за световната икономика, докато САЩ наложиха контраблокада на иранските пристанища.

На въпроса защо не е доволен от предложението на Иран, Тръмп отговори: „Те искат неща, с които не мога да се съглася“. Той не даде подробности.

Тръмп заяви, че Иран е „постигнал значителен напредък“ в преговорите, но добави, че има „огромно несъгласие“ в ръководството на Ислямската република и предупреди: „Не съм сигурен дали някога ще стигнат дотам“.

Американският президент беше попитан какво би направил, ако няма споразумение, но отказа да отговори дали ще нанесе още удари.