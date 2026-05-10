IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 9

Единайсет души са ранени и откарани в болници след експлозия на плавателен съд край Маями

Над две дузини спасителни екипи са реагирали на инцидента

10.05.2026 | 07:37 ч. Обновена: 10.05.2026 | 07:38 ч. 2
Снимка:БГНЕС/EPA

Снимка:БГНЕС/EPA

Единайсет души бяха откарани вчера в болници с наранявания след експлозия на плавателен съд край Маями, съобщи пожарно-спасителната служба на окръг Маями-Дейд, цитирана от Асошиейтед Прес.

Взетият под наем плавателен съд се е намирал в залива Бискейн, близо до плитчината Хоулоувър, когато на борда е избухнала експлозия, сочи предварителна информация на Комисията за опазване на рибните ресурси и дивата природа на Флорида.

Свързани статии

Повече от две дузини спасителни екипи са реагирали следобед и са "заварили множество пострадали, нуждаещи се от медицинска помощ", съобщи пожарно-спасителната служба на Маями-Дейд в изявление. Тя посочи, че е транспортирала 11 души до болници.

Нито една от двете служби не предостави информация за състоянието на ранените.

Щатската комисия за опазване на природата съобщи, че е започнало разследване.

Сред екипите, реагирали на инцидента, е била и бреговата охрана на САЩ

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Добави ни в предпочитани източници в Google

Тагове:

Маями ранени експлозия плавателен съд
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem