Марк Зукърбърг си купи ново имение в Маями за $150 млн.

Той стана поредният технологичен милиардер, напуснал Калифорния заради високите данъци на щата

26.02.2026 | 16:07 ч. 9
Снимка: Getty Images

Марк Зукърбърг си е купил ново имение в Маями за 150 милиона долара, което го прави поредния технологичен милиардер, напуснал Калифорния.

Зукърбърг се е сдобил с огромно имение на брега на океана в Маями, а причината да напусне слънчева Калифорния е прозаична – високите данъци за най-богатите хора.

41-годишният изпълнителен директор на Meta и 40-годишната му съпруга Присила Чан са се сдобили с просторен нов дом в ултраексклузивния затворен комплекс Indian Creek Island, известен като „Бункерът на милиардерите“.

Огромната триетажна вила в испански колониален стил е разположена върху два акра земя и разполага с обгръщащи тераси, частен кей и басейн на брега.

Маями, Флорида, остров Индиън Крийк; Снимка: Getty Images

Въпреки че не е ясно колко е платил Зукърбърг за имението, според слуховете от брокерите, неговата цена е някъде между 150 и 200 милиона долара.

