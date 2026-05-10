Путин смята, че би било логично Армения да организира референдум за присъединяване към ЕС

Руският президент Владимир Путин заяви, че би било "логично" Армения да организира референдум за евентуалното си присъединяване към ЕС, след като този дългогодишен съюзник на Москва организира за първи път европейска среща на върха, предаде Фран Прес.

"Би било напълно логично да се организира референдум и арменските граждани да бъдат попитани какъв би бил техният избор. Въз основа на това ние ще направим своя собствен избор", каза вчера Путин, попитан за европейските стремежи на Ереван.

Армения, бивша съветска република, която е запазила връзките си с Москва и се опитва да се сближи с Европа, прие в понеделник десетки лидери, сред които украинския президент Володимир Зеленски, за среща на върха на Европейската политическа общност (ЕПО). След това във вторник в Ереван се състоя среща на върха между ЕС и Армения.

В четвъртък Русия извика арменския посланик, за да изрази протест след това посещение.

Срещата на върха на Европейската политическа общност е форум, който събира два пъти годишно десетки лидери от цяла Европа, с изключение на Русия и Беларус.

Поставя се въпросът за евентуално бъдещо заявление на Армения за членство в ЕС, по което властите в страната обаче действат много предпазливо.

Миналата година Армения прие закон, с който официално заяви намерението си да стане кандидат за членство в ЕС, продължавайки партньорството, установено през 2017 г.

Ереван обаче засега все още не е направил тази стъпка, а Москва предупреди, че за страната ще бъде "невъзможно" да се присъедини към ЕС заради много тесните ѝ връзки с руската икономика.

Армения е съюзник на Русия, особено от съображения за сигурност, на нейна територия има руска военна база и страната остава член на икономически и военнополитически съюзи с Москва.

Отношенията между двете страни обаче охладняха, след като Ереван започна да поставя под въпрос надеждността на традиционния си съюзник, който не му се притече на помощ по време на войната с Азербайджан през 2023 г., посочи АФП.