Започна първото съвместно учение на сръбската армия и НАТО

Сръбската армия и НАТО започнаха първото си съвместно военно учение във вторник на базата „Юг“ и полигона „Боровац“ край Буяновац в южната част на страната, съобщи сръбското Министерство на отбраната.

Учението се провежда до 23 май и е организирано от сръбското командване на Сухопътните войски и Съвместното командване на силите от Неапол. В него участват около 600 военнослужещи от сръбската армия и въоръжените сили на Италия, Румъния и Турция.

Присъстват също военни плановици и наблюдатели от Великобритания, Италия, Германия, Румъния, САЩ, Сърбия, Турция, Франция и Черна гора, предаде РТС.

Ръководител на учението е полковник Бранислав Стеванович, заместник-командир на Трета армейска бригада.

„По време на двуседмичните полеви дейности ще бъдат отработени тактики, техники и процедури, използвани в операции по поддържане на мира, като например охрана на бази, работа на контролно-пропускателни пунктове, контрол на масови струпвания и градски бой“, съобщи сръбското министерство на отбраната.

Според ведомството учението представлява продължение на сътрудничеството между Сърбия и НАТО в рамките на програмата на НАТО „Партньорство за мир“.

„Това сътрудничество служи за запазване на мира и стабилността в региона, подобряване на оперативните способности на въоръжените сили и укрепване на доверието и взаимното разбирателство“, се казва в изявлението.

(Кореспондент на БТА в Белград Теодора Енчева)