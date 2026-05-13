Пеканов за Борисов и Пеевски: Имат възможности, да си организират сами защита

Прекратява се предоставянето на държавна охрана на двамата лидери "във всичките ѝ форми"

13.05.2026 | 18:37 ч. 14
Вицепремиерът Атанас Пеканов също обяви във Facebook, че считано от днес се прекратява предоставянето на държавна охрана на Делян Пеевски и Бойко Борисов "във всичките ѝ форми", включително от структурите на МВР и НСО.

"Държавният ресурс следва да бъде насочван единствено към лица и дейности, за които съществува обоснована необходимост по закон. А държавните решения да се взимат институционално, както в случая", написа Пеканов.

Според него, ако двамата имат лични притеснения за сигурността си, разполагат с възможност сами да организират защитата си.

"При наличие на някакви лични притеснения за сигурността им, двамата разполагат с необходимите възможности самостоятелно да организират своята защита", посочи вицепремиерът.

"Една пропагандна дъвка на ПП и ДБ отиде в коша"

По-рано лидерът на "ДПС - Ново начало" Делян Пеевски съобщи, че охраната му от НСО е била свалена след решение на Специализираната комисия по чл. 23 от Закона за НСО.

"Бях информиран от ген. Тонев, че след заседание на Специализираната комисия по чл. 23 от Закона за НСО е взето решение за снемане на охраната ми от НСО", написа Пеевски във Facebook.

Той уточни, че още през декември миналата година е поискал оценка дали има промяна в обстоятелствата, наложили режима на охрана.

"С това една пропагандна дъвка на ПП и ДБ отиде в кошчето за боклук. Което е добра новина", добави Пеевски.

От ГЕРБ определиха решението като "емоционално"

Малко по-късно депутатът от ГЕРБ Томислав Дончев съобщи, че охраната на Бойко Борисов също е била свалена.

"Преди малко сме информирани от ръководството на НСО, че от утре охраната на господин Борисов е свалена. С решение на въпросната комисия. Това през всички случаи изглежда като емоционално, не дай Боже, политическо решение, в никакъв случай институционално", заяви Дончев.

бойко борисов делян пеевски охрана атанас пеканов
