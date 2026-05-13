На косъм от трагедия: Скандално нарушение на пътя часове преди Giro d'Italia

Камион едва не смачка велосипедисти

13.05.2026 | 18:30 ч. 2
Скандално видео показва липсата на толерантност на пътя към колоездачите. 

Случаят е от пътя между Бургас и Каблешково, часове преди старта на Giro d'Italia. 

На видео, изпратено от читател на Dnes.bg, се вижда как част от колоездачите тренират за събитието. Зад тях застават два автомобила и камион, а срещу тях се задава каруца. В един момент започват поредица от нарушенея. 

Освен, че движението на каруци уж вече е забранено, веднага след като тя подминава колоната, автомобилът и камионът тръгват да изпреварват колоездачите преди завой и на непрекъсната линия.

В момента, в който се изравняват с тях, насреща се задава друг камион,  който се налага да намали, за да избегне сблъсъка. 

Тежкотоварното превозно средство се прибира обратно в своята лента на метри от задаващия се срещу него ТИР, а колоездачите остават без двата сигнални автомобила, които се движат обикновено зад тях, тъй като те отбиват, за да пропуснат напиращата колона. 

Читателят ни отбелязва, че велосипедистите далеч не се движат бавно, като скоростта им достига до 70 км в час.

 

Giro ditalia колоездачи опасно изпреварване опасност на пътя
