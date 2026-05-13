Дяволът носи Prada, но Папата носи Nike: Светът полудя по обувките на Лъв XIV

Папа Лъв е папа от съвременната епоха. Първо, той е родом от Чикаго, което го прави първият папа, роден в Съединените щати, довел англичанин от Средния Запад до световните папски адреси. Истинското му име? Франциск? Бенедикт? Не, то е просто Боб. О, и сега, макар че носи одеждите си, както се очаква от един папа, се оказа, че той също така си пада по маратонките Nike. И не, преди да попитате, това не е някакво генерирано от изкуствен интелект изображение, предназначено да ни заблуди, както с популярните изображения на папа Франциск с пуловер през 2023 г.

Снимката на папа Лъв XIV, носещ чифт маратонки Nike с одеждите си, идва от трейлъра на документален филм, който скоро ще бъде пуснат по екраните. "Леоне а Рома" описва живота на папа Лъв в Рим, преди да бъде назначен за глава на църквата.

В продуцирания от Ватикана трейлър папа Лъв е облечен в одеждите си за литургия, но на краката си носи чифт бели маратонки Nike с привличащо вниманието черно Swoosh лого. Но това не са просто някакви маратонки Nike. Обувките, които можете да видите под одеждите на папата 50 секунди след началото на трейлъра, са вече спрени от производство през 1970 г. и никой вече не може да ги купи. Какъв папски трик.

Франчайз Low Plus на Nike са обувки с подплънки за глезена, които са се продавали през 70-те и 80-те години, а за кратко са били пуснати отново на пазара през 2008 г.

Може би няколко чифта могат да бъдат открити по сайтовете за продажба на продукти втора ръка, но иначе те почти не съществуват. Това е доста уникална тенис обувка и вероятно Лъв се е сдобил със своя чифт, когато обувките са били преиздадени 40 години след като са се появили за първи път.

Донякъде е напълно логично папа Лъв да е фен на Nike. Американският свещеник е израснал в ерата на Джордан в Чикаго Булс, когато Майкъл Джордан е играл със собствените си обувки Nike Air Jordan. Понтификът дори е бил заснет как възторжено говори за отбора. Междувременно, според религиозната информационна агенция Rome Reports, папата е отхвърлил първия чифт папски обувки, направени за него от дългогодишния ватикански обущар Адриано Стефанели.

Сега, с неочакваното одобрение на Папата и феновете на маратонките в социалните медии, които колективно губят ума си, можем ли да очакваме Nike да се надпреварва в лабораторията, за да преиздаде Franchise Low Plus през 2026 г.?

Интернет веднага реагира на Папа Лъв, носещ винтидж маратонки Nike

Веднага щом кадрите се появиха в мрежата, "Holy Drip" започна да се разпространява по целия свят.

Както любителите на маратонките, така и случайните наблюдатели не можеха да се наситят от контраста между древната църковна традиция и съвременния американски стил.

В Reddit и X шегите се разразиха бързо. Един потребител се пошегува:

"Дяволът носи Prada, но Папата носи Nike."

Друг се пошегува, че Ватикана официално е навлязъл в своята "ера на уличното облекло", докато някои се чудеха дали скоро ще видим лимитирана версия на "Air Leo".