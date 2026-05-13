Почина Джейсън Колинс, който пръв в НБА призна, че е гей

47-годишният център е имал мозъчен тумор

13.05.2026 | 08:23 ч.
Снимка НБА

Бившият играч от НБА Джейсън Колинс почина на 47-годишна възраст, съобщава Associated Press, позовавайки се на семейството му.

Той беше първият активен играч в NBA и първият спортист в една от четирите големи северноамерикански професионални лиги (NBA, NFL, MLB, NHL), който публично обяви, че е гей.

Бившият център се бори с агресивна форма на мозъчен тумор в продължение на осем месеца. Диагностициран бе глиобластом в четвърти стадий, заболяване с изключително нисък процент на преживяемост.

Колинс дебютира в НБА през 2001 г. като 18-и общ избор в драфта на НБА,

след като завършва Станфордския университет. Той прекарва първите си шест сезона и половина в НБА, след което играе за Гризлис, Тимбърулвс, Хоукс, Селтикс и Уизардс, преди да се завърне в Нетс, за да се пенсионира през сезон 2013-14. Той е постигал средно по 3,6 точки и 3,7 борби в 735 мача от редовния сезон.

След пенсионирането си Колинс остана активен в лигата като посланик на програмата NBA Cares.

През 2013 г. Колинс разкри, че е гей в статия в Sports Illustrated.

