IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 138

При гръцката криза: Предложили да бъде продаден Акрополът

Идеята е била на финасовата министърка на страна от Еврогрупата

13.05.2026 | 20:22 ч. 13
Снимка: архив, БГНЕС

Снимка: архив, БГНЕС

По време на дълговата криза в Гърция е имало предложение Акрополът да бъде продаден, заявява Жан-Клод Юнкер в документален филм на гръцката телевизия "Скай", посветен на периода на финансовите проблеми на Гърция, съобщава електронното издание на гръцкия в. "Прото тема". 

В понеделник беше излъчен вторият епизод от документална поредица, която се опитва да хвърли светлина върху критичните преговори за спасяване на Гърция и включва свидетелства на водещи лица от този период.

Документалният филм разкрива подробности около атмосферата, създала се около Гърция, след като на заседание на Еврогрупата през октомври 2009 г. тогавашният гръцки финансов министър Йоргос Папаконстантину информира колегите си, че дефицитът в гръцкия държавен бюджет ще достигне 12,5 процента вместо планираните 6 на сто. 

На това заседание тогавашният председател на Еврогрупата Жан-Клод Юнкер произнася прословутата си фраза „Играта свърши“ (The game is over), с която обявява края на благосклонното отпускане на заеми на Гърция и началото на периода на меморандумите с кредиторите и на строгите икономии.

Следват три спасителни програми между 2010 г. и 2018 г., договаряни между гръцките власти и т.нар. "тройка" - Европейската комисия (ЕК), Европейската централна банка (ЕЦБ) и Международния валутен фонд (МВФ).

В документалната поредица на "Скай" Юнкер заявява, че голямата грешка на тогавашното гръцко правителство е, че е оставило партньорите да мислят, че икономиката на страната се развива добре.

Бившият председател на Еврогрупата разкрива, че финансов министър на една от страните членки е предложил Гърция да продаде Акропола. Без да уточнява от коя държава е бил министърът, от думите на Юнкер става ясно, че е била жена и той й е казал "да млъкне".

"Шокирахме се, размерът (на инфлацията - бел. пр.) беше шокиращ, стана ясно, че гръцкото правителство не е било откровено", казва пред "Скай" Клаус Реглинг, бивш управляващ директор на Европейския механизъм за стабилност и допълва, че "оттук нататък доверието беше загубено".  

Финансовата криза в периода 2009 - 2018 г. почти извади Гърция от еврозоната.   
(БТА)

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Добави ни в предпочитани източници в Google

Тагове:

финансова криза дългова криза Гърция Акрополът
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem