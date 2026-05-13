Скандалният шамар на Бриджит към Макрон е заради иранска актриса?

Нова книга твърди, че скандалният шамар на Брижит Макрон към съпруга ѝ Еманюел е бил предизвикан от съобщение на телефона му от иранска актриса.

Случката е от май миналата година, когато преди да слезе на летището във Виетнам, първата дама отправя звучен шамар към френския лидер точно в момента, в който вратата на самолета се отваря. Случката е коментирана и до днес.

По това време Макрон настояваше, че инцидентът е "нищо“ и поддържаше тезата, че просто "се е карал или по-скоро се е шегувал с жена си“.

Паралелна връзка

Но френският журналист Флориан Тардиф е описал доста различна картина в новата си книга "(Почти) перфектна двойка)“. В сряда по радио RTL Тардиф, журналист в Paris Match, който следи Макрон от 2017 г., нарече скандалния момент "класическа сцена на двойката“.

"Това, което се случи, е, че тя [Брижит Макрон] видя съобщение от известна личност. Иранска актриса“, твърди журналистът.

Тардиф добавя, че Макрон е поддържал "платонична“ връзка с известната звезда "в продължение на няколко месеца“, но ѝ е писал "съобщения, които са стигали доста далеч“, като например: "Намирам те за много красива“.

"Това ми казаха близките му и това казвам и тази сутрин“, каза Тардиф, настоявайки, че е "проверил“ историята и че всичко в книгата му се основава на факти.

Тези съобщения предизвикаха напрежение в двойката, което кулминира в разгорещен и "значителен“ спор на борда на президентския самолет на пистата на летище Ханой, твърди журналистът.

"Тази лична сцена стана публична, защото в самолета имаше недоразумение. Мислехме, че спорът е приключил, но определено не беше“, заключи той.

Тардиф твърди, че Елисейският дворец всъщност съжалява, че не е бил честен относно спора, "просто защото в този момент е можело да покаже, че са двойка, истинска двойка, а не перфектна двойка“.

По това време служител на Елисейския дворец описа епизода като "момент, в който президентът и съпругата му се отпускат за последен път преди началото на пътуването, като се смеят“.

Представители на Брижит Макрон отрекоха пред Le Parisien в сряда, че сцената е свързана с иранската актриса и допълнително подчертаха, че първата дама никога няма да провери телефона на съпруга си.

"Брижит Макрон категорично отрече това твърдение директно пред автора на 5 март, като уточни, че никога не поглежда мобилния телефон на съпруга си“, заяви обкръжението на президента, добавяйки, че тази подробност не е била публикувана от автора.

Подигравки от страна на Тръмп

През април Доналд Тръмп направи подигравателен намек за скандалния епизод в реч в Белия дом, предизвиквайки остро осъждане в цяла Франция.

"Тогава се обаждам на Франция, Макрон - чиято съпруга се отнася изключително лошо с него - той все още се възстановява от удар вдясно в челюстта“, пошегува се президентът на САЩ на великденския обяд в Белия дом, предизвиквайки смях от публиката.

Макрон веднага отговори, заявявайки, че коментарите за брака му не са "нито елегантни, нито на ниво“.

Шегата предизвика широко разпространен гняв сред политиците в цялата страна, включително критиците на Макрон.

Дори Мануел Бомпар, координатор на крайнолявата партия "Непокорна Франция“, се втурна да го защити.

"Наясно сте с мащаба на моите несъгласия с президента, но Доналд Тръмп да говори с него по този начин и да говори за съпругата му по такъв начин – намирам това за абсолютно неприемливо“, каза Бомпар пред телевизионния оператор BFMTV.

25-годишната разлика във възрастта на първата френска двойка отдавна предизвиква оживени дебати.

73-годишната Брижит се запознава за първи път с 48-годишния Еманюел, когато той е на 15 години в нейния клас по драма в католическо училище в Амиен, Северна Франция.

Тя е на 39 години, омъжена, със син и две дъщери, най-голямата от които е учила в един клас с бъдещия президент.

В книгата "(Почти) перфектна двойка“ Тардиф твърди, че преразглежда всички важни решения, повратни точки и противоречия, които са определили деветте години на Макрон на поста.