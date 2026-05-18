Куба готова за война със САЩ

Куба възнамерява да упражни правото си на самоотбрана в случай на военно нападение от страна на САЩ, обяви външното министерство на страната, цитирано от ДПА.

"Антикубинската кампания, целяща да оправдае, без никакво извинение, военна атака срещу Куба, се засилва с всеки изминал час, с все по-нелепи обвинения", написа в Екс заместник-министърът на външните работи Карлос Фернандес де Косио, предава БТА.

"САЩ са агресорът. Куба е страната, която е подложена на атака,

и действа в съответствие с принципа на самоотбраната", подчерта той.

Кубинското посолство във Вашингтон и външното министерство в Хавана също заявиха в Екс, че Куба има право на самоотбрана. Посолството заяви, че "логичната подготовка" за евентуална атака се представя като нещо извънредно.

Днес американският новинарски портал "Аксиос" съобщи, че островната държава се готви да разположи дронове срещу американски цели в случай на извънредна ситуация. Сайтът съобщава, позовавайки се на източници от разузнаването, че Куба се е сдобила с повече от 300 бойни дрона и наскоро е започнала да обсъжда планове за използването им за атаки срещу американската база в залива Гуантанамо в Куба, срещу американски военни кораби и вероятно срещу Кий Уест в американския щат Флорида, който се намира само на около 170 километра от Хавана.

Според цитиран високопоставен американски служител, според когото тази разузнавателна информация би могла да послужи като потенциален

"претекст за военни действия от страна на САЩ"

и отразява степента, в която администрацията на президента Доналд Тръмп възприема Куба като заплаха. Служителят посочи като фактор и съобщенията за присъствието на ирански военни съветници в Хавана.

Въпреки това "Аксиос" съобщава също, че американските служители не смятат, че Куба планира нападение. Според американските разузнавателни служби кубински военни представители са обсъждали планове за използване на дронове в случай на военни действия.

Отношенията между двете страни са напрегнати от революцията през 1959 г. При Тръмп те се влошиха още повече. С поредица от нови санкции и петролно ембарго Тръмп засили натиска, за да наложи икономически и политически промени в Куба в интерес на САЩ.