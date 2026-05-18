СЗО обяви глобална извънредна ситуация заради епидемията от ебола

Световната здравна организация обяви епидемията от ебола, причинена от рядък вирус в Конго и съседна Уганда, за извънредна ситуация в общественото здравеопазване от международно значение в неделя, след повече от 300 предполагаеми случая и 88 смъртни случая, съобщава АР.

СЗО заяви, че епидемията не отговаря на критериите за пандемична извънредна ситуация като COVID-19 и препоръча да не се затварят международните граници.

СЗО заяви, че е съобщен и лабораторно потвърден случай в столицата на Конго, Киншаса, която е на около 1000 километра от епицентъра на епидемията в източната провинция Итури, което предполага възможно по-широко разпространение. Организацията добавя, че пациентът е посетил Итури и че други предполагаеми случаи са съобщени и в провинция Северно Киву, която е една от най-населените в Конго и граничи с Итури.

В неделя бунтовническото правителство на Гома, най-големият град в източно Конго, заяви в изявление, че в града е открит първият потвърден случай на ебола. Заразеният е пътувал от провинция Итури и в момента е в изолация, се казва в изявлението. Гома беше мястото на бърза бунтовническа офанзива в началото на 2025 г., а конфликтът между конгоанските въоръжени сили и подкрепяната от Руанда бунтовническа паравоенна групировка М23 е разселил стотици хиляди.

Рядко, но често фатално и силно заразно

Ебола е силно заразна и може да се предаде чрез телесни течности като повръщано, кръв или сперма. Заболяването е рядко, но тежко и често фатално.

Обявяването на извънредно положение от СЗО има за цел да стимулира донорските агенции и държавите към действие. Според стандартите на СЗО, това показва, че събитието е сериозно, съществува риск от международно разпространение и изисква координиран международен отговор.

Трудно е да се лекува вариант на ебола

Здравните власти твърдят, че настоящото огнище, потвърдено за първи път в петък, е причинено от вируса Бундибуджо, рядък вариант на болестта Ебола, за който няма одобрени терапевтични средства или ваксини. Въпреки че в Конго и Уганда са регистрирани повече от 20 огнища на ебола, това е едва третият път, в който е открит вирусът Бундибуджо.

Конго е причината за всички случаи с изключение на два, като и двата са регистрирани в Уганда, съобщава СЗО.

Вирусът Бундибуджо е открит за първи път в област Бундибуджо в Уганда по време на огнище през 2007-2008 г., което зарази 149 души и уби 37. Вторият път е през 2012 г., при огнище в Исиро, Конго, където са регистрирани 57 случая и 29 смъртни случая.

Д-р Ричард Китенге, ръководител на операциите в Центъра за спешни операции по обществено здраве, част от Националния институт за обществено здраве на Конго, наскоро пристигна в Итури. Той каза, че макар рисковете да са високи, Конго е преодоляло предишни огнища.

"Справихме се с достатъчно епидемии в страната без лечение. Вирусът от Заир, с който се справихме, също остана нелекуван в няколко епидемии и не всички починаха“, каза Китенге пред АР.