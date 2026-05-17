Спецов: "Лукойл" е предявил иск за 3 млрд. евро срещу България

България може да поиска да си купи части от рафинерията на Лукойл в Бургас. В момента има такъв исторически момент. Това е въпрос на решение на Народното събрание.

Това каза особеният управител на Лукойл Румен Спецов пред bTV.

Претенциите за иск може да се обуславят на финансови показатели, но към момента 4-те компании на Лукойл са в много добро финансово състояние. Изпълняваме всички критерии по спазване на санкциите.

Това каза Спецов в отговор на въпрос защо е освободил ключови хора от рафинерията.

"За да гарантирам чистотата на финансовите въпроси бяха наложени такива мерки. Единствените претенции от страна на Русия към нас биха могли да бъдат на финансова основа, но в това отношение ние нямаме проблем, дружествата са в отлично състояние. В момента има една претенция към България на стойност 3 млрд. от страна на Русия /„Лукойл Litasco SA“ – швейцарското търговско звено на руската група предяви иск срещу България, бел. ред./, но тази цифра е по-скоро условна, отколкото финална", допълни Спецов.

Не се занимавам с политически инжеренеринг. Нищо от това, което е заварено, не е променено. Когато говорим за политически нападки - необосновани, - до встъпването ми на 14 ноември в рафинерията, структурата не е променена. Успяваме да държим тази рафинерия жива, допълни Спецов. Доставката на нефт към момента е от световно доказани търговци и производители - Либия, Иран, Иран, Казахстан, Азебайджан, всичко се контролира през ясни договори. Руската компания-майка не е лишена от информация какво се случва в рафинерията, имат пълна документация и всичко е прозрачно, каза още особеният управител. Износът на гориво се прави с предлагане на документацията по всяка сделка на Агенция "Митници", оттам се заверява в МФ, и след одобрение тази преписка отива в НС, където пък депутатите имат 7 дни да я разгледат. Това е сложен административен процес, и всяко забавяне на документите, ни коства пари за престой на танкерите на пристанището, каза още Спецов.

Лукойл има горива за около 90 дни запас.

Не съм разговарял с новата власт, но каквото и да реши, готов съм да покажа всеки отчет, да обясня какво е свършено и какво има да се свърши. Предпочитан да бъда оценяван по това, което съм свършил, каза още Спецов. Оставям прекрасно финансово състояние в Лукойл, допълни особеният управител