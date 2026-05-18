DARA след победата: Щастлива съм, че целият свят е обърнал глава към България

Щастлива съм, че целият свят в момента е обърнал глава към България и че имаме възможност в момента да покажем колко талантливи са българите и е шанс да се вдигне цялото културно ниво в момента на нашата държава. Време, в което артистите трябва да са заедно, да творят, да пишат, да създават изкуство заедно, да има сплотеност. Това каза Дарина Йотова – DARA пред БНТ след грандиозния си успех на "Евровизия" 2026 във Виена.

DARA описа първите си емоции след победата и мащаба на международния интерес. "Това беше моята мисия още от самото начало и много се радвам, че успях да поставя България в центъра на събитията. Чувствам се изключително благодарна и много щастлива."

Призна, че никога не е имала съмнения, че нещата се случват с лекота и винаги е знаела, че всичко при нея е идвало с някаква причина. "Уроците са много ценни по пътя и е хубаво всеки да успява да си вземе бележка за всяко нещо по пътя. Моят път със сигурност беше доста по-различен. Дори мои приятели казаха: като за филм е. Цялата история ми излизаше като един сън. Отиването ми да живея в Гърция за месец и половина беше също фантастично. Аз никога не съм живяла сама, камоли в друга държава сама. Но беше преломен момент, който помогна много за моето изграждане на ментално и физическо ниво, защото там бяха всичките ми репетиции."

DARA разказа за ежедневния си режим като основа на успеха. "Всеки ден ставах в 6:00 часа сутринта. Имах рутина от тичане, спринтове, писане в журнал, медитация, след това пеене и танци. По девет часа на ден, в продължение на месеци. Няма магия – има само работа и постоянство."

Певицата засегна и философията си за живота и успеха. "Аз вярвам, че ние създаваме реалността, в която живеем, чрез нашите мисли. Много е важно как говорим със себе си, как насочваме енергията си. Аз работя върху това всеки ден – сутрин и вечер."

Тя допълни, че именно тази нагласа ѝ е помогнала да се справи с натиска. "Не съм се фокусирала нито върху омразата, нито върху похвалите. Опитвах се да остана изцяло концентрирана върху работата си, защото независимо от всичко трябва да излезеш и да направиш шоу."

DARA описа финалните секунди на конкурса като напълно извън реалното усещане. "Аз бях много спокойна през цялото време. Гледах точките, сменящите се флагове, но бях сякаш на друго място. Не мислех за победа или загуба – просто бях благодарна, че съм там."

И допълни: "До момента, в който казаха, че България печели, аз не осъзнавах, че печеля. Това беше момент на пълна благодарност и приемане, а не на очакване."

Певицата описа завръщането си като почти нереално преживяване. "Беше като на филм. Кукерите бяха там – това беше най-голямото щастие за мен. Всичко беше като сън, като портал, който се отвори."

Тя добави, че вече гледа напред към следващите си проекти. "Това е кулминацията на първите ми 10 години на сцена. Но аз се връщам в студиото – чака ме английски албум и много нова музика. Това е само началото."

DARA сподели и своята най-голяма идея. "Моя голяма мечта е в България да създадем дом на артистите – пространство, в което музиканти, актьори и творци да могат да работят заедно и да създават изкуство."