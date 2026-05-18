Световните запаси от петрол ще стигнат само за няколко седмици

Търговските петролни резерви ще могат да снабдяват световния пазар още няколко седмици, но "трябва да вземем предвид факта, че обемът им бързо намалява", предупреди Фатих Бирол, изпълнителен директор на Международната агенция по енергетика (МАЕ).

Участниците на пазара обаче намират начини да компенсират дисбаланса между търсенето и предлагането, причинен от войната в Близкия изток. По този начин европейските въздушни превозвачи не са застрашени от недостига на гориво, който ги изплаши преди месец, уверяват енергийните и авиокомпаниите.

Началото на сеитбения сезон и летният туристически сезон в северното полукълбо ще доведат до по-бързо намаляване на запасите, тъй като търсенето на дизелово и реактивно гориво, бензин и торове се увеличава, предупреди Бирол пред репортери на срещата на финансовите министри на "Г-7". А стратегическите резерви, благодарение на които пазарът започна да получава 2,5 милиона барела дневно, "не са безкрайни", добави той.

През март 32-те страни членки на МАЕ се споразумяха да продадат рекорден обем от 400 милиона барела; От тях 164 милиона вече са достигнали пазара до 8 май. Търговските петролни резерви намаляха през март-април с рекордни темпове, като участниците на пазара взеха от тях 246 милиона барела (около 4 милиона на ден), съобщи МАЕ в месечния си доклад.

Но пазарът търси и намира начини да се адаптира

Според данни на МАЕ крайните потребители намаляват търсенето си, като агенцията оценява среднодневен спад от 2,4 милиона барела през второто тримесечие и 420 000 барела за цялата година, с 1,3 милиона барела по-малко от прогнозата си преди войната с Иран.

Европейските авиокомпании съкратиха някои нерентабилни полети, а опасенията за недостиг на керосин останаха в миналото.

"Преди месец-два имаше реални опасения", но сега всичко ще бъде наред, заяви в понеделник Майкъл О'Лиъри, главен изпълнителен директор на най-големия нискотарифен превозвач на континента, Ryanair.

О'Лиъри заяви, че "на практика няма опасения относно доставките на авиационно гориво в Европа" това лято. Рафинериите значително увеличиха производството на гориво, чиято цена се е повишила, а недостигът на суровини е компенсиран от увеличения внос от САЩ, Норвегия и Западна Африка, както и от използването на стратегически резерви, пише Financial Times.

В средата на април Бирол предупреди, че "на Европа вероятно ѝ остават около шест седмици авиационно гориво". Но British Airways наскоро заяви, че има достатъчно запаси за целия си летен график на полетите, а Air France съобщи, че запасите ѝ ще стигнат за няколко месеца.

Испанската петролна компания Repsol увеличи производството си на реактивно гориво с 20-25% през следващите месеци в сравнение със същия период на миналата година, като преконфигурира оборудването в своите рафинерии, за да получава повече гориво от всеки барел петрол. Такъв мащаб на увеличение е крайно необичаен за петролните рафинерии, чийто капацитет за преразпределяне на производството между различните видове продукти е доста ограничен.

Цените на авиационното гориво в Северна Европа се покачиха до рекордно високо ниво от 1904 долара за тон в началото на април

Това показват данни на Argus Media. Миналата седмица те бяха 1328 долара, което е с 60% по-високо от нивото си преди войната.

През март и април участниците на петролния пазар се надяваха, че военният конфликт ще бъде краткотраен и след всяко покачване на цените на петролните фючърси ги понижаваха до 100 долара за барел или дори по-ниско.

Но перспективите за отваряне на Ормузкия проток за корабоплаване все още не са видими и през последните 10 дни цената на Brent се повиши стабилно, макар и бавно, от 100 до 110 долара за барел при търговията в понеделник.