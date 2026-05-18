Ryanair се подготвя за "Армагедон“ заради опасения от недостиг на гориво

Нискотарифната компания Ryanair се готви за "ситуация на Армагедон“ заради опасения, че войната с Иран може да предизвика глобален недостиг на реактивно гориво.

Нийл Сорахан, главният финансов директор на авиокомпанията, заяви, че компанията се е подготвила за най-лошия сценарий, тъй като се очаква горивото да стане по-оскъдно в Европа.

Авиокомпанията е преустановила финансовите си насоки за годината поради несигурността около конфликта в Близкия изток и продължаващото затваряне на Ормузкия проток, ключова търговска артерия. Преди войната рафинериите в Персийския залив са доставяли до 65% от британското реактивно гориво, което е преминавало през пролива.

"Имаме ли планове за някаква ситуация на Армагедон? Разбира се, че имаме, но не виждам това да се случи. В момента работим с пълен график това лято и планираме да работим с пълен график през зимния период", каза в интервю за CNBC Сорахан.

"Мисля, че ще видим някои от по-слабите превозвачи, които вече се бореха преди войната, евентуално да фалират през зимата", прогнозира изпълнителният директор на авиокомпанията.

Как стои въпросът с доставките?

В актуализация до инвеститорите в понеделник, Ryanair заяви, че Европа има относително стабилни доставки на реактивно гориво, след като премина към снабдяване от Западна Африка, Северна и Южна Америка и Норвегия, но предупреди, че се очаква цените да останат високи в продължение на няколко месеца.

От началото на войната в Иран цените на реактивното гориво са се увеличили със 103% до около 150 долара за барел.

"В момента се намираме на очевидно много нестабилни петролни пазари. Ако се върнем преди няколко месеца, вероятно имахме известни опасения относно доставките на петрол, но сме все по-уверени, че няма да има проблеми, свързани с петрола, през това лято", добави Сорахан.

Ryanair заяви, че пътниците все по-често резервират полети в последния момент, но добави, че търсенето остава силно и се очаква да превозят 216 милиона пътници през следващата година, което е годишно увеличение от 4%.

Високите цени са неизбежни

Уили Уолш, ръководител на Международната асоциация за въздушен транспорт, която представлява авиокомпаниите, предупреди миналата седмица, че по-високите цени на билетите за въздушен транспорт в Европа са "неизбежни“.

Някои авиокомпании наскоро намалиха европейските си тарифи поради липса на търсене, но Уолш заяви, че превозвачите няма да могат да поемат допълнителните разходи с течение на времето.

Дори ако Ормузкият проток бъде отворен отново, щетите по рафинериите в Персийския залив и прекъсването на доставките на суров петрол биха означавали, че цените на горивата вероятно ще останат високи, добави Уолш.