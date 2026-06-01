В кадър: Явлението „Синя Луна“ бе наблюдавано тази нощ в Атина

Терминът се използва за второто пълнолуние в рамките на един календарен месец

01.06.2026 | 13:50 ч. 0

Снимка: Ройтерс

Астрономическото явление „Синя Луна“ бе наблюдавано тази нощ в небето над гръцката столица Атина и околностите ѝ. 

Явлението бе наблюдавано от жители и туристи, както и е документирано от фотографи от различни гледни точки, включително и над някои от археологическите забележителности. 

Гръцкото издание „То Вима“ отбелязва в материал по темата, че терминът „Синя Луна“ не означава, че Луната действително и буквално изглежда със син цвят. Изданието припомня, че терминът се използва за второто пълнолуние в рамките на един календарен месец – сравнително рядко астрономическо явление, което се наблюдава веднъж на около две до три години.
(Кореспондент на БТА в Атина Иван Лазаров)

Синя Луна Атина пълнолуние
