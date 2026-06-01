Проф. Александрова за ебола: Болестта не започва по специфичен начин

Над 1100 са вече предполагаемите случаи на ебола в ДР Конго и Уганда. Въпреки заболелите вече има петима пациенти, които са се излекували от редкия щам на заболяването. Към момента специфично лечение или ваксина няма.

Пред Bulgaria ON AIR вирусологът проф. Радостина Александрова от БАН заяви, че няма място за излишни драми, но е възможно отделни инфектирани хора да достигнат Европа.

Как се разпространява ебола?

Три вируса могат да предизвикат сериозни огнища от ебола - разпространяват се при контакт или консумиране на заразени животни, а също и при контакт с инфектирани хора, коментира вирусологът.

В предаването “България сутрин” проф. Александрова уточни, че инфектираните предават инфекцията от момента, в който вече имат симптоми. Няма безсимптомно предаване. Проблемът е, че болестта не започва по специфичен начин.

Проф. Александрова добави, че причинителите на ебола са открити още през 1976 година, но зад новото огнище стои третият вирус, открит през 2007 г. В края на април първият случай на ебола е медицинска сестра в Буния, която умира 2-3 дни след диагностицирането, припомни вирусологът.

"Погребалните практики в Африка са доста опасни. В случая това би било много опасно. Към момента те са ограничени до 50 човека. Самите хора ебола не може да ги уплаши толкова, колкото да не почетат мъртвите близки", подчерта специалистът.

Проф. Александрова уточни, че болестта е позната, само че сега е на ново място и става дума за по-редкия вирус Boogie Woogie.

Колко опасен е новият щам?

Няма одобрени лекарства и ваксини, огнището малко изпреварва мерките, предупреди вирусологът и добави, че вече има кандидати за ваксини, обсъжда се коя от тях може да влезе в клинични изпитвания. Проф. Александрова все пак успокои, че не всеки афектиран с Boogie Woogie ще загуби живота си.

Тя обърна внимание на един тревожен сигнал - повечето хора не вярват, че има вирус и нападат болниците, за да вземат своите близки.

"Става дума за ново навлизане от животинския свят към човека. Това е изменчив РНК вирус. Добрата новина е, че новите варианти обикновено не играят в отбора на вируса. Налага се спешно огнището да бъде овладяно, за да пресечем пътя на тези мутации", коментира проф. Александрова.

По думите ѝ всички мерки за предотвратяване на инфекциите вършат работа, но още първите резултати показват, че ебола се развива на фона на други бактериални инфекции. Често инфектираните с ебола имат и други проблеми.

