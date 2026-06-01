Русия забрани износа на авиационен керосин до края на ноември

Временна забрана за износ на авиационен керосин въведе руското правителство. забраната влиза в сила до 30 ноември 2026 година и е с цел да гарантира стабилността на вътрешния пазар на горива, съобщи пресслужбата на кабинета, цитирана от ТАСС и Ройтерс.

“Правителството продължава работата си по поддържането на надеждно и безпрепятствено снабдяване на вътрешния пазар с гориво“, се посочва в съобщението.

Забраната обхваща и авиационен керосин, закупен чрез борсови търгове. Изключение ще се допуска за количества, поставени под митническа процедура преди влизането в сила на постановлението, за доставки по междуправителствени споразумения, както и за гориво в технологични резервоари на въздухоплавателни средства.

Производството на дизелово гориво в Русия е спаднало с около 10% през май на месечна база, след като украински атаки с дронове срещу нефтопреработвателни заводи са принудили част от тях да ограничат или временно да спрат работа. Спадът е факт след понижение от около 10 на сто през април, което задълбочава натиска върху руския горивен сектор на фона на продължаващите удари по енергийната инфраструктура.

Въпреки по-слабото производство износът на дизелово гориво от Русия се е увеличил, съобщава Ройтерс, без да уточнява конкретни обеми.

Зачестили украински атаки

Решението на Москва взето на фона на зачестили украински атаки с дронове срещу руски рафинерии, нефтени складове и логистична инфраструктура, които оказват натиск върху производството и снабдяването с горива, отбелязват западни агенции.

През последните дни украински дронове са атакували нефтени съоръжения край Таганрог на Азовско море и рафинерия в Саратов до река Волга. Според медийни публикации ударите в Саратов вероятно са причинили сериозни щети на производството, съобщават световните агенции.

На този фон назначеният от Москва ръководител на анексирания Крим Сергей Аксьонов обяви ограничения върху продажбата на бензин на полуострова.

Междувременно руските атаки срещу Украйна продължават. В Харков са били ударени два жилищни блока, като по данни на местните власти са ранени най-малко трима души. Има пострадали и в Херсонска и Днепропетровска област след артилерийски обстрел и въздушни удари. / БТА