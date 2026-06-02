Десето внуче се роди на турския президент Ердоган

Това е третото дете на дъщеря му Сюмейе и съпругът ѝ Селчук Байрактар

02.06.2026 | 13:47 ч. 1
Реджеп Ердоган и съпругата му Емине. Снимка: архив, БГНЕС

Турският президент Реджеп Тайип Ердоган се сдоби с десето внуче, след като дъщеря му Сюмейе и съпругът ѝ Селчук Байрактар станаха родители за трети път, съобщава турският сайт Хаберлер.

Двойката Байрактар сключи брак през 2016 г. и преди новородената дъщеричка има още две деца – дъщеря и син. Отделно президентът има три внучета от семейството на сина си Билял Ердоган и четири от дъщеря си Есра Ердоган. Така с раждането на третото бебе на двойката Сюмейе и Селчук Байрактар общият брой на внуците на президента Ердоган достигна десет. 

Тайип Ердоган посети заедно със съпругата си Емине дъщеря си в болницата и получи информация за здравословното ѝ състояние и това на новороденото си внуче. 
(БТА)

 

