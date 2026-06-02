BGONAIR Live Новини Днес | 75

Разкриха ОПГ за трафик на мигранти от Гърция през България за Западна Европа

Задържани са трима от организаторите на престъпната дейност

02.06.2026 | 14:11 ч. 1
Снимка: МВР

Служители на Главна дирекция "Гранична полиция" проведоха специализирана полицейска операция под надзора на Софийска градска прокуратура. 

Разкрита е организирана престъпна група за трафик на мигранти от Гърция през България и Сърбия за Западна Европа.

На входа на столицата в района на ресторант "Черна котка" е задържан лек автомобил "Ауди" с шофьор 34-годишен молдовски гражданин. В колата са установени 5 незаконни мигранти без документи за самоличност - четирима заявили, че са от Иран, един - от Алжир. Мигрантите са влезли незаконно на територията на България от Гърция в зоната на отговорност на ГПУ- Ново село.

След задържането на автомобила и шофьора, превозващ незаконните мигранти, са извършени процесуално-следствени действия на три адреса в София. Задържани са трима от организаторите на престъпната дейност – сирийци с хуманитарен статут в България. Повдигнати са им обвинения за участие в организирана престъпна група и са задържани за срок до 72 часа.

Трима от организаторите в групата – от Йордания, Молдова и Грузия, се намират извън територията на страната. Те ще бъдат задочно привлечени като обвиняеми и обявени за издирване.

Разкриха организирана

За престъпната дейност на тази група в ГДГП са образувани и други досъдебни производства.

По оперативни данни част от обвинените са отговорни и за трафика на афганистанците, които катастрофираха с микробус през август м. г. в Лозенец. Тогава шофьорът, грузински гражданин, избяга, но беше задържан от служители на ГДГП.

