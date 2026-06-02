IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 74

Кьолнската катедрала започва да събира такса от туристите

От месец юли ще се заплаща по 12 евро

02.06.2026 | 14:19 ч. Обновена: 02.06.2026 | 14:21 ч. 2
Снимка: архив, БГНЕС

Снимка: архив, БГНЕС

Катедралата в германския град Кьолн ще въведе входна такса от 12 евро за туристически посещения от месец юли, предаде ДПА.

От приходите от новата такса ще се финансират поддръжката и реставрацията на готическата катедрала с две кули, която датира от XIII век.

В момента входът за посетители е безплатен, а такса от 8 евро се заплаща само за изкачване на една от кулите. Служителите на катедралата уточняват, че поклонниците, които използват специалния северен вход, ще бъдат освободени от таксата.

Кьолнската катедрала, разположена в центъра на града край река Рейн и главната железопътна гара, е сред най-посещаваните забележителности в Германия с около шест милиона посетители годишно, уточнява ДПА.
(БТА)

 

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Добави ни в предпочитани източници в Google

Тагове:

Кьолнската катедрала такса туристистически посещения
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem