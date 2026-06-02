IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 74

Сибига нападна Путин: Военен престъпник и неудачник

Няма други козове, освен терора, каза още министърът

02.06.2026 | 14:03 ч. 45
EPA/БГНЕС

EPA/БГНЕС

Украинският външен министър Андрий Сибига коментира поредната тежка руска атака по Украйна, при която най-малко осем души загинаха.

“Руските удари по Киев и други градове показват, че на президента Владимир Путин му се изчерпват военните възможности в продължаващата вече години наред инвазия в Украйна”, каза Сибига в социалните мрежи, цитиран от AFP.

“Путин е военен престъпник и неудачник, който няма други козове освен терора. Москва губи на бойното поле. Никакъв брой ракети не може да промени това“, каза още Сибига.

Свързани статии

От руска страна се твърди, че "масираният удар" е бил извършен с високопрецизни оръжия" срещу цели в столицата Киев, както и в Запорожка, Харковска и Днепропетровска област.

В изявлението се посочва още, че са били атакувани енергийни и транспортни обекти, използвани от украинските въоръжени сили в различни части на страната.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Добави ни в предпочитани източници в Google

Тагове:

руска атака Киев загинали Владимир Путин военнопрестъпник терор
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem