Как да се спасите от летните алергии?

Летните алергии могат да превърнат най-хубавия сезон в истинско изпитание. Но с правилния подход можете да държите симптомите под контрол и да се наслаждавате пълноценно на слънчевите дни. Ето четири ефективни начина да се справите с алергиите през лятото:

Ограничете излагането на полени

Най-сигурният начин да намалите симптомите е да държите алергените далеч от себе си. Затваряйте прозорците у дома и в колата, особено в сухи и ветровити дни, когато полените се носят най-активно във въздуха. Най-доброто време за излизане е след обед или рано вечерта, както и веднага след силен дъжд, който временно пречиства въздуха.

Ако се налага да работите в градината – косене, събиране на листа, плевене – помислете дали някой друг не може да поеме тези задачи. Те вдигат огромни количества полени и спори на мухъл във въздуха. Когато се приберете у дома, не внасяйте алергените със себе си.

Сваляйте обувките и горните дрехи още на входа, а най-добре се изкъпете и измийте косата си веднага, особено преди лягане, за да не пренасяте полени върху възглавницата. Никога не сушете дрехи на открито през алергичния сезон – те ще съберат полени като лепкава хартия.

Промивайте носа си с физиологичен разтвор

Това е един от най-простите и безопасни методи, препоръчван от Mayo Clinic. Промивките със солен разтвор отмиват полените от носните проходи и разреждат секретите, като облекчават запушването.

Можете да си приготвите разтвора у дома: смесете 1 чаена лъжичка нейодирана сол и половин лъжица сода бикарбонат с 1 чаша преварена или дестилирана вода. Изследванията показват, че редовната употреба 2-3 пъти седмично може дори да предотврати появата на симптоми.

