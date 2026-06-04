Мистерията "Дятлов": Лавина, тайни оръжия или извънземни ВИДЕО

Мистерията около смъртта на деветима туристи в печално известния проход Дятлов в Русия може най-накрая да бъде разгадана, след като близки на загиналите предприеха инициатива за ексхумация на телата и възобновяване на разследването.

Роднините настояват за ново наказателно производство по един от най-необяснимите случаи в историята на бившия Съветски съюз. Те призовават за извършване на съвременни съдебно-медицински експертизи върху останките на младите туристи, загинали в Северен Урал през 1959 г.

Тази стъпка може отново да разпали десетилетните спекулации около трагедията в прохода Дятлов, за която през годините са били обвинявани лавини, тайни военни изпитания, избягали затворници, НЛО, йети и операции от времето на Студената война.

Трагедията от 1959 година

Групата, ръководена от 23-годишния студент по инженерство Игор Дятлов, загива при загадъчни обстоятелства, след като напуска палатката си насред ледената планинска нощ. Съветските следователи тогава заключават, че смъртта е настъпила вследствие на "неизвестна непреодолима сила“.

Някои от телата са открити само по бельо или чорапи при температури под -20 градуса по Целзий. Други жертви са имали тежки травми, включително счупен череп и смазани гръден кош. При две от телата липсвали очите, а едно от тях било открито без език.

Въпреки че през 2020 г. руската прокуратура официално обяви, че трагедията е причинена от лавина, близките на загиналите никога не приеха това обяснение.

Адвокатът Евгений Черноусов, който представлява сестрата на Игор Дятлов – Татяна Перминова, както и други роднини, настоява случаят да бъде разследван отново като възможно групово убийство.

"Искаме да бъде образувано наказателно дело и да се проведе пълно разследване“, заяви той пред държавната агенция ТАСС.

Според Черноусов по време на първоначалното разследване не са били извършени ключови съдебно-медицински процедури. Той твърди, че в архивите липсват химически и хистологични изследвания, които е трябвало да съпътстват аутопсиите на деветимата загинали.

По думите му нови анализи биха могли да установят дали туристите са били изложени на токсични вещества или на друга досега пренебрегвана причина за смъртта. Адвокатът смята, че ексхумацията е необходима, за да бъдат приложени съвременни криминалистични методи.

"След образуването на наказателно производство ще бъде необходимо да се ексхумират телата на всички девет туристи. Освен химически ще бъдат проведени и хистологични изследвания. Комбинацията от тези анализи може да помогне за установяването на истината“, заяви той пред руското издание URA.RU.

Кампанията има за цел и да постави под съмнение законността на първоначалното съветско разследване. Черноусов твърди, че делото от 1959 г. е било непълно и не може да се счита за валидно наказателно производство.

Според него е възможно част от фактите да са били прикрити от съветските тайни служби.

Конспиративни теории

Новият опит за възобновяване на случая идва на фона на непрекъснатия обществен интерес към мистерията, вдъхновила книги, документални филми, игрални продукции и безброй теории.

Сред най-спорните версии е твърдението, че групата е станала жертва на американски разузнавателни самолети, извършващи секретни мисии над Урал по време на Студената война. Други хипотези сочат съветски ракетни изпитания, военни експерименти или строго секретни разузнавателни операции.

Роднините настояват също руските телевизионни канали да прекратят излъчването на според тях необосновани конспиративни теории за смъртта на туристите.

Сред тях е и популярната версия, че нападение от йети е довело до трагедията. Според цитиран лекар тежките счупвания на ребрата при Семьон Золотарьов и Людмила Дубинина били "резултат от притискане на гръдния кош от голямо същество“.

Ако властите разрешат ексхумацията, това ще бъде най-същественото развитие по случая с мистерията "Дятлов" след официалното приемане на теорията за лавината от руските власти преди шест години.