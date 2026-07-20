"Възраждане" са против американски военни самолети да кацат в "Безмер"

Наблюдаваме безпрецедентна ситуация, в която, освен че България участва чрез НАТО във войната в Украйна, в момента ще се включим индиректно и във войната с Иран. Това заяви пред журналисти в Народното събрание депутатът от "Възраждане" Цончо Ганев. По думите му партията няма да подкрепи кацането на американски самолети в база "Безмер".

Ганев заяви, че паралелно с обсъждането на разполагането на американски бойни самолети се предвиждат инвестиции в българска инфраструктура, която според него може да бъде използвана за военни цели.

"Припомням, че преди няколко месеца официално бяхме предупредени от иранската държава, че си запазва правото във всеки един момент да бъдат атакувани всяка една точка, от която излитат бойни самолети на САЩ", каза той.

Според Ганев предложението ще бъде подкрепено от управляващото мнозинство и други политически сили в парламента. Той поясни, че подобно допитване до Народното събрание е "цинизъм", защото на практика Румен Радев разполага с абсолютно мнозинство в парламента.

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"Не, това няма да бъде решение на парламента, а решение на Радев. "Възраждане" е единствената сила, която няма да подкрепи включването на България и в тази война. Категорично е против", заяви той.

Народният представител припомни, че даването на зелена светлина САЩ да разположат свои военни самолети на наша територия не само че ни въвлича в конфликта в Близкия изток, но прави България и потенциална легитимна цел за иранските ракети.

Цончо Ганев съобщи още, че правителството предлага отпускането на допълнителни 90 млн. евро за ремонт и разширяване на пристанището във Варна, за да може в него да акостират военни кораби на НАТО.

"Успоредно с това беше направен и ремонт на летище "Безмер", където в момента ще бъдат дислоцирани американските бойни самолети", каза още депутатът и добави, че в северната част на софийското летище също предстои ремонт и удължаване на пистите, за да могат да кацат транспортни самолети.