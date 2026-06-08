Мощен трус с магнитуд 8,2 удари Филипините, опасност от цунами

Мощно земетресение с магнитуд 8,2 удари филипинския остров Минданао тази сутрин, съобщи Германският изследователски център за геонауки, цитиран от Ройтерс.

Земетресението е било на дълбочина 10 км, уточни центърът. Първоначално силата на труса бе оценена на 7,3, предаде БТА.

Американската предупредителна система за цунами издаде предупреждение за заплаха от високи вълни след мощния трус.

Индонезия нареди евакуация в северните райони на архипелага заради опасност от цунами след земетресението с магнитуд 7,8 по Рихтер тази сутрин в южната част на Филипините, предаде Франс прес.

Засегнатите райони са Мандао - главния град на провинция Северно Сулавеси, северната част на провинция Горонтало и островите Сангихе, където на жителите е “наредено да се евакуират организирано на по-високи места“, се казва в изявление на Националната агенция за управление на бедствията.

Десетки хиляди японци, живеещи в крайбрежни зони в множество японски райони, също получиха препоръка за евакуация заради очакваните вълни цунами с височина до един метър, съобщи Японската радиотелевизионна корпорация.

По-рано националната метеорологична служба на Япония предупреди за заплаха на островите в югозападната префектура Окинава, на островите Кюшу и Шикоку, както и на тихоокеанското крайбрежие на остров Хоншу.

Междувременно президентът на Филипините Фердинанд Маркос-младши нареди преустановяване на учебните занятия в редица райони на остров Минданао.

“Нареждам преустановяването на занятията във всички учебни заведения в пострадалите райони на Минданао до второ нареждане. Безопасността на нашите деца е преди всичко. Министерството на образованието ще координира действията си с местните органи на властта”, написа той в социалните мрежи.